B Int., la Basket School Messina in trasferta. Sidoti: “Nessun obbligo di vincere”

Nella terza giornata impegno casalingo solo per il Barcellona contro la Viola Reggio Calabria. Fuori casa scolari a Monopoli e Svincolati Milazzo a Molfetta

Dopo il brillante successo all’esordio contro Rende, la EcoJump Messina Basket School è pronta alla prima trasferta stagionale del campionato di Serie B Interregionale. Domenica i giallorossi saranno di scena sul parquet della Manelli Monopoli, formazione tra le più attrezzate del torneo. Impegno fuori casa anche per la Svincolati Milazzo che viaggerà a sua volta in Puglia per sfidare Molfetta, la formazione di coach Priulla non si è ancora sbloccata in campionato. Impegno tra le mura amiche invece, ma molto caldo, per la Barcellona Basket che attende la Viola Reggio Calabria al PalAlberti nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale.

L’avversario della Basket School Messina e le parole di coach Sidoti

I pugliesi del Monopoli, reduci dalla sconfitta di misura sul campo di Matera, vorranno subito riscattarsi, ma il gruppo guidato da coach Pippo Sidoti si presenta all’appuntamento con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato – dice l’allenatore messinese – attrezzata per il salto di categoria e noi andremo lì con la tranquillità di chi non ha l’obbligo di vincere a tutti i costi. Vogliamo fare una grande prestazione e metterli in difficoltà, siamo una squadra che ha faccia tosta e carattere: sappiamo che sarà difficile, ma ci proveremo”.

Il coach giallorosso si sofferma anche sulla compattezza del gruppo e sullo spirito positivo che anima la squadra: “Sono ragazzi che stanno bene insieme – continua Sidoti – lavorano con allegria e concentrazione. Come ho detto loro in settimana, per giocare bene a pallacanestro bisogna divertirsi, è un gioco di squadra in cui tutti devono dare il proprio contributo. Domenica abbiamo avuto cinque giocatori in doppia cifra e altri molto vicini: significa che ognuno sta interpretando bene la situazione. L’importante è restare umili, tranquilli e continuare a lavorare come stiamo facendo”.

La sfida con la Manelli Monopoli rappresenta dunque un test significativo per misurare i progressi della EcoJump Messina. Una crescita alimentata dall’impegno quotidiano e da una mentalità sempre più solida: “Li osservo molto durante la settimana – conclude Sidoti – e vedo la concentrazione con cui affrontano ogni novità che propongo. Anche loro stanno scoprendo tante cose, si divertono e questo conta tantissimo, perché conferma che possiamo ottenere qualsiasi tipo di risultato. Non siamo la squadra più forte del campionato, ma ci stiamo allenando per mettere in difficoltà chiunque”.

Le dichiarazioni alla vigilia delle squadre tirreniche

Per la Svincolati Milazzo alla vigilia della trasferta ha parlato il vice allenatore Giuseppe Costantino, il quale si è così espresso: “Ci stiamo allenando bene ed i ragazzi hanno tanta voglia di riscatto. Stiamo recuperando gli infortunati e proveremo ad averli nella miglior condizione fisica possibile. Molfetta è una buona squadra, dovremo dare il massimo e non ripetere alcuni errori manifestati in queste prime due giornate. Dalla palla a due alla sirena finale bisognerà restare concentrati, solo cosi potremo dire la nostra”.

Queste invece le parole di coach Federico Cigarini della Ssd Barcellona Basket: “Sarà una partita tosta contro una squadra, insieme al Monopoli, candidata alla vittoria finale del campionato. Una squadra fisicamente grossa fatta di giocatori di talento, dovrà essere sicuramente una partita di attenzione la nostra. Loro giocano molto sulle individualità e noi dovremo essere bravi a scontrarci nell’uno contro uno. Sarà una partita molto sentita per il pubblico e anticipa il derby che avremo la settimana dopo contro la Svincolati Milazzo”.