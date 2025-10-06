B Int., la carica dei 101 punti per la Basket School Messina. Sidoti: “Buona la prima”

Ancora sconfitta la Svincolati Milazzo all'over time, coach Priulla: "Non siamo fluidi in attacco". Barcellona cade fuori casa a Castellaneta

MESSINA – La Messina Basket School debutta nel campionato di Serie B Interregionale con la sonante vittoria per 101-71 contro Rende. Una vittoria larga, mai in discussione dopo un avvio equilibrato e con i peloritani che hanno messo in mostra un repertorio offensivo importante con cinque uomini in doppia cifra e un Hamish Warden scintillante, autore di una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi, con una valutazione offensiva di 33. Bene anche Lo Iacono, Vinciguerra, Iannicelli e Chakir. Cadono invece nella seconda giornate le altre messinesi, la Svincolati Milazzo non trova la prima vittoria stagionale ed è battuta dalla Dinamo Brindisi dopo un tempo supplementare. Sconfitta anche Basket Barcellona che ha affrontato la prima trasferta cadendo sul campo di Castellaneta. A punteggio pieno nel girone F Academy Catanzaro, Matera e Dinamo Brindisi.

Così Pippo Sidoti, allenatore Basket School Messina dopo la vittoria: “Siamo soddisfatti perché partiamo da una squadra nuova e vederla giocare così è un piacere e non me l’aspettavo neanche io. Direi buona la prima. Ho visto una squadra giocare veramente bene e mi sono divertito, speriamo di continuare così ma durante la stagione ci saranno difficoltà ed è importante partire bene e prendere coraggio e autostima. Non abbiamo fatto tutto in modo perfetto, ci vorrà tempo ma i ragazzi si applicano e hanno piacere a stare in palestra. Abbiamo tanti giovani in squadra e oggi c’era la possibilità di farne giocare altri, ragazzi che sudano durante la settimana e ci consentono di allenarci bene. Quando possiamo premiarli lo dobbiamo fare”.

Flavio Priulla, allenatore Svincolati Milazzo commenta la sconfitta casalinga: “Faccio i complimenti a Brindisi per la bellissima partita, noi siamo partiti bene ma abbiamo avuto gravi disattenzioni a livello difensivo e non siamo fluidi in attacco, eravamo molto statici. In una partita del genere bisogna avere mentalità e lucidità di giocare con pazienza secondo le nostre caratteristiche e non arrivare a doversi giocare tutto con un tiro quasi allo scadere. Dobbiamo capire che nelle difficoltà dobbiamo essere ancora più squadra, gli avversari ci mettono in difficoltà e noi dobbiamo riuscire a giocare con lucidità”.

Pippo Sidoti sceglie il quintetto formato da Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Warden e Chakir ed è proprio Vinciguerra a realizzare i primi punti della stagione con un gioco da tre punti. Pareggia Dovera dalla lunga distanza per Rende e poi Iannicelli mette quattro punti consecutivi per il 7-3. Gioco da tre punti anche di Boccasavia, tripla di Vinciguerra e cinque punti consecutivi di Dovera per il 10-11 a 4’35” dalla sirena. Primo e unico vantaggio calabrese della partita, subito pareggiato da un libero di Vinciguerra. Entra in partita Chakir che realizza dopo una serie di rimbalzi offensivi, segna ancora Iannicelli e Lo Iacono timbra un libero per il 16-11 a 2’05” dalla fine. Altro gran canestro di Chakir nell’uno contro uno con Yeyap e poi punti anche di Busco su interferenza dello stesso Yeyap. Allungo e break di 13-1 che si intensifica con la bomba di Lo Iacono per il 23-12, con un quarto che va in archivio con un canestro dell’ex Yeyap.

Si sblocca Warden in avvio di secondo parziale per il +11, dopo una stoppata irregolare di Yeyap (primi punti dell’australiano). La EcoJump Messina, però, non segna più e Rende torna sul -4 (25-21 a 6’23”) con Cagnacci e Guido. Marinelli firma quattro punti consecutivi e i giallorossi allungano, anche grazie ai viaggi in lunetta di Chakir e Warden e alla tripla di Lo Iacono (35-21 e 10-0 di parziale). Cavalieri da tre interrompe il break, Warden non sbaglia ai liberi (5/5 anche dopo un tecnico allo stesso Cavalieri e 40-24). Australiano infermabile, 15 punti nel quarto, che mette anche la bomba del 43-26 a 1’32” dalla sirena. EcoJump Messina in grande forma che chiude il quarto con le bombe di Iannicelli e Marinelli che valgono il 49-31.

Lazzari, Cagnacci e Boccasavia firmano un break di 0-7 al rientro dall’intervallo lungo, interrotto da Sakovic che poi mette anche la tripla, come Warden per il 57-39. Quattro punti in fila di Lo Iacono da sotto per il 61-42, con Sakovic che vive un ottimo momento personale, fatto anche di precisione dalla lunetta. Dilagano i giallorossi, triple di Vinciguerra e Warden (68-44 a 3’14”) e tabellino che si allarga fino al +30, quando si entra nell’ultimo minuto, dopo il canestro di Chakir e la tripla di Busco. C’è anche tempo per lo spettacolo con l’alley oop del capitano per Iannicelli che manda in estasi il pubblico del PalaTracuzzi, con il quarto chiuso sull’80-48 da Chakir.

Si diverte la EcoJump Messina nei possessi che inaugurano il parziale conclusivo del match: triple di Warden e Iannicelli, mentre Chakir raggiunge la doppia cifra personale. Partita che resta godibile, nonostante il punteggio ormai in archivio: con i canestri di Iannicelli e Vinciguerra, la Basket School tocca anche il +36. Segna ancora Chakir dopo le triple di Lazzari e Dovera. Da tre anche Vinciguerra e ultimi minuti in campo per Serraino e Fei, con Marinelli che sfonda il muro dei 100 (101-65 a 1’33”). Ultimo minuto con in campo anche il 2010 Davide Clemente e con il punteggio finale di 101-71 sigillato sulla sirena dal tap-in di Tarozzi.

I ragazzi di Coach Priulla partono bene, Costa per primo e le realizzazioni di Rimsa portano Milazzo sul +7. Timeout ospite ma al rientro i bianco-blù spingono ancora, Malual ed ancora Rimsa per il +11. I pugliesi si accendono e trascinati da Jovanovic e Di Ianni dapprima riducono il gap e successivamente, a 3’10 dalla prima sirena operano il sorpasso, +3. Lalic in evidenza per la nuova parità ma una bomba di Di Ianni chiude il primo quarto a favore degli ospiti, 19-22.

In avvio della seconda frazione Brindisi tocca il +4, Bolletta e Lalic vanno a segno ed è 24-24 dopo tre minuti. Ospiti mai domi, la Svincolati spreca molti possessi ed a 4’03 dal riposo lungo la Dinamo va sul +6. Reazione mamertina, Lalic e Rimsa si scuotono ed è sorpasso, MIlazzo torna avanti ma saranno poi i brindisini a chiudere il quarto sul +1, 38-39. Nel terzo periodo Brindisi continua a condurre, +7 a metà frazione. Lalic prova a riportare sotto i suoi, Marangon si batte sotto canestro ma i pugliesi respingono l’assalto e chiudono sul +4 alla penultima sirena.

Ultimi dieci minuti, un canestro di Maiorana e due bombe consecutive di Costa e Lalic lanciano la compagine milazzese sul +3. Cisse’ riporta sotto i suoi, ma Marangon in evidenza tiene Milazzo sul +4, 64-60,a 3’30 dalla fine. Brindisi non molla, riordina le idee, agguanta la parità ed a 28 secondi dalla sirena va sul +2. Marangon realizza il canestro della parità a tre secondi dal termine, Brindisi commette fallo in attacco sulla successiva rimessa in gioco e così la Svincolati ha la chance di trovare in extremis la vittoria ma il tiro dalla distanza di Maiorana si spegne sul ferro. È supplementare sul 66-66.

Overtime thrilling, Svincolati per il +2 con Lalic, ospiti rispondono prontamente e volano sul +4 ad 1’01 dalla possibile ultima sirena. A 33 secondi dalla fine un gioco da tre punti di Maiorana riaccende le speranze dei ragazzi di Coach Priulla, -1. Brindisi spreca due liberi ed ancora una volta Milazzo ha l’ultimo tiro che però si infrange sul ferro. Vince la Dinamo sul 71-72.

Parte forte la formazione ospite che chiude il primo quarto sul +6 (23-29) arriva la reazione locale nel secondo quarto (19-12) con il punteggio a metà gara che vede i padroni di casa avanti per 42-41. Nel secondo tempo però cala Barcellona che cedendo entrambi i parziali, 23-18 e poi 17-14, permette ai tarantini di aumentare il divario tra i due quintetti col finale che recita 83-74.

