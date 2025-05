B Interregionale, alla Svincolati Milazzo gara 1 contro Basket School Messina

Giovedì il ritorno a Messina dei quarti di finale playoff. Ai playout Barcellona si gioca la prima chance di salvezza in trasferta a Corato in gara tre questa sera

Basket School Messina sconfitta 61-53 dagli Svincolati Milazzo nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso in parità, i mamertini prendono il largo nel secondo parziale con un break di 12-0, ma è dopo l’intervallo lungo che i giallorossi prendono le misure, concedendo appena 5 punti nella terza frazione ai padroni di casa. La Basket School Messina, però, si inceppa in attacco e sbaglia tante soluzioni aperte, anche se a metà dell’ultimo quarto Di Dio ha in mano la palla sorpasso, sciupata con una bomba che si stampa sul ferro. A questo punto Milazzo ritrova verve offensiva e conquista la vittoria. Di Dio è, con Lalic, il miglior realizzatore dell’incontro con 21 punti. Doppia cifra anche per Tartaglia da una parte e Scredi dall’altra.

Delle messinesi ha calcato il taraflex in questi giorni solo il Barcellona Basket 4.0 che affronta i playout, mentre ricordiamo già salvo il Castanea di coach Cavalieri. Per i longanesi primo turno dei playoff che li ha visti già andare in trasferta a Corato, gara 1 persa per 80-54, e ritorno di gara 2 vinto per 92-77 per i siciliani che questa sera, tra poco alle ore 18, si giocano la possibilità di salvarsi immediatamente, dopo una stagione deludente, vincendo gara 3 contro Corato ma con lo svantaggio di calcare nuovamente il parquet del PalaLosito.

Svincolati Milazzo – Basket School Messina 61-53

Pippo Sidoti conferma il quintetto formato da Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap, con la gara inaugurata nel primo minuto dalle bombe di Di Dio, Quarta e Tartaglia. Scredi opera il sorpasso con quattro punti consecutivi, con il break ampliato anche da Lalic e Rimsa (unico canestro della sua serata) per il 12-6. Di Dio torna a segnare quando mancano 5’24” alla fine del primo quarto e poi piazza anche la tripla del -1, “imitato” ancora da Scredi e Tartaglia. Yeyap stampa una prepotente schiacciata su assist di Busco che poco dopo commette il secondo fallo personale, con Scredi che va in lunetta con tre liberi “generosi”. Dentro Incremona e quarto chiuso sul 19-19 dal 3/3 ai liberi di Di Dio (già in doppia cifra con 11 punti).

Yeyap apre il secondo parziale con un bel canestro da sotto e riporta in vantaggio la Basket School Messina, ma sarà un fuoco di paglia. Bolletta firma il pari dopo rimbalzo d’attacco, Giambò sorpassa con una tripla e gli Svincolati Milazzo allungano confezionando un break di 12-0 con un paio di giri in lunetta e con quattro punti consecutivi di Scredi. Basket School Messina in rottura prolungata e con Janic che commette il terzo fallo personale in una manciata di possessi. Dentro Diakhate, di nuovo Miaffo e Mollica che interrompe il parziale con il canestro del 31-23. Lalic firma due bombe consecutivi in mezzo ai canestri di Di Dio e Diakhate, con il primo tempo che va in archivio sul 39-28 dopo un libero di Yeyap.

Malual firma il massimo vantaggio sul +14 degli Svincolati Milazzo con una tripla in avvio di terzo quarto, cui seguono le risposte di Tartaglia e Busco (42-34). I due attacchi, però, si fermano d’improvviso, la Basket School Messina difende bene e costringe i mamertini a possessi complicati, ma nell’altra metà campo spreca numerosi tiri aperti da fuori e almeno un paio di soluzioni alla portata da sotto. Yeyap pesca un gioco da tre punti a 4’44” dalla sirena per il 42-37, poi tocca a Lalic muovere il punteggio a 1’55” dalla fine del quarto per il 44-37 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Lalic è inarrestabile, firma anche la tripla con cui si apre l’ultimo parziale, ma la Basket School Messina trova tre bombe con Janic, gravato di quattro falli, e Di Dio e si ritrova sul 48-46 a 6’44”. Gara fisica, gli arbitri fischiano poco, ma non ne beneficia lo spettacolo, con il gioco che si fa molto duro soprattutto sotto canestro e con un paio di decisioni contestate. Di Dio ha in mano la tripla del sorpasso, ma il suo tiro scheggia solo il ferro. L’errore galvanizza Milazzo che ri trova vitalità offensiva con le bombe di Lalic e Bolletta (54-46 a 4’48”). Due liberi di Di Dio per il -6, poi segnano anche Scredi e Tartaglia, ma la tripla di Lalic a 1’22” chiude virtualmente il conto sul 59-50. Segna da tre pure Tartaglia a 39” dalla fine, Milazzo perde palla in attacco, ma Di Dio sbaglia l’ultima conclusione da due e in contropiede Quarta chiude la partita sul 61-53.