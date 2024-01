B Interregionale, Barcellona fa suo il derby con Castanea

Basket School e Orlandina vincono, mentre la Svincolati Milazzo cede sul parquet della forte Viola oltre lo Stretto

Un solo derby nella 16ª giornata della Serie B Interregionale di basket. Il Barcellona 4.0 ha espugnato il Polivalente contro il Castanea in una sfida che aveva visto i gialloviola tornare prepotentemente avanti nel finale. Sempre alla Cittadella si sono giocate anche le sfide della Basket School, vincente contro il Cus Catania, e della Fortitudo Messina, che ha provato a resistere contro Piazza Armerina. Lontano da casa, con destini diversi, l’Orlandina che supera facile Rende sfiorando il centone e la Svincolati Milazzo che sul difficilissimo parquet della Viola Reggio Calabria esce a testa alta.

Grazie alla vittoria l’Orlandina resta al comando in solitaria in classifica. Dietro lo scontro al vertice tra Ragusa e Sala Consilina è a favore dei padroni di casa che tengono il passo della Viola Reggio Calabria che ha la meglio in casa della Svincolati Milazzo. Sesto posto per Barcellona con la Basket School Messina che la segue da vicino ad una sola vittoria di distanza. Ferme Castanea e la Fortitudo Messina che ancora non si sblocca. Prossimo turno infrasettimanale vedrà l’Orlandina ospitare gli scolari di coach Sidoti, Castanea far visita alla Svincolati, Barcellona attende Ragusa con la Fortitudo che attraversa lo Stretto per giocare contro la Viola.

Castanea – Barcellona 77-84

Confronto vero al Polivalente della Cittadella dove la vittoria prende la via di Barcellona sono nell’ultimo quarto. In avvio le sue squadre si equivalgono con gli ospiti che segnano tre punti in più nel primo quarto e due nel secondo rispetto ai giallo-viola, andando al riposo lungo sul 38-43. Nella terza frazione però arriva il sorpasso di Castanea, nel quarto meno prolifico dei longanesi, che restano per diversi minuti a quota 45, gli uomini di coach Baldaro approcciano così gli ultimi dieci minuti di partita dal 62-57. Dopo più di metà quarto punto a punto però è Castanea a incepparsi nel finale e dal 77-74, a tre minuti dalla fine, non va più a segno. Barcellona invece trova un parziale di 0-10, chiude con 27 punti il quarto quarto e vince la partita. Fernandez da una parte con 26 punti (9 rimbalzi e 8 assist) e Incitti dall’altra con 24 punti sono i migliori realizzatori di giornata.

Basket School Messina – Cus Catania 87-69

Nonostante le assenze di Yeyap e Caruso, rinviato l’esordio del nuovo arrivo per questioni burocratiche, la Basket School Messina festeggia davanti al pubblico amico del Polivalente dell’Annunziata il quarto successo di fila contro il Cus Catania in salute. Il finale di 87-69 fotografa tre quarti di grande carattere giocati dai peloritani dopo un primo quarto non semplice per via dell’ottima intraprendenza da parte degli etnei. E’ un poderoso break di 23-8 nei secondi dieci minuti a svoltare una gara che mostra la crescita di Tartaglia, autore di una prova “monstre” da 20 punti, 14 rimbalzi, 4 assist e 36 di valutazione. Al suo fianco Busco (15 e 5 assist oltre a numerosi palloni rubati), e l’impatto del trio Vujic (11), Buldo (12) e Janic. Festa finale di squadra, staff tecnico e tifosi per la conquista della nona vittoria in stagione. Adesso non ci sarà neanche il tempo di godersi l’ennesima gioia per coach Pippo Sidoti perché mercoledì alle 20:45 per la sesta giornata si renderà visita alla capolista Orlandina, per un’altra gara che promette grandi emozioni. Domenica il tour de force si concluderà sempre in casa contro la quotata Pallacanestro Sala Consilina.

Fortitudo Messina – Siaz Piazza Armerina 88-95

Cade ancora la Fortitudo Messina, sconfitta 95-88 da Piazza Armerina al Polivalente della Cittadella Universitaria. Ko con assoluto onore per i neroverdi, in partita fino agli ultimi possessi, ma costretti a cedere il passo dalla grande verve offensiva degli ospiti (46% da tre con 13/28) e dal nervosismo scaturito nel quarto finale dopo un antisportivo di Genovese su Marinelli derubricato a fallo semplice dopo un confronto tra gli arbitri, che ha scatenato le proteste della panchina e il conseguente fallo tecnico. Momento in cui la Fortitudo aveva l’inerzia dalla propria e stava ricucendo lo svantaggio su Piazza Armerina. Partita spettacolare quella giocata proprio da Leonardo Marinelli, top scorer dell’incontro con 39 punti (con 8 assist) e che chiude il match con una valutazione di 51. Doppia cifra anche per Simone Cavalieri (14) e Tagliano (11), mentre Piazza Armerina si gode la serata magica di Giampieri (35 punti e 10 rimbalzi), la solidità di Gloria (21 punti e 12 rimbalzi) e la precisione di Genovese che chiude a quota 15 con 5/6 da tre.

Coach Claudio Cavalieri ritrova Nnabuife e Giannullo e può contare anche sull’ultimo innesto Matteo Mollica, tornato alla Fortitudo dopo aver trascorso gli ultimi mesi con l’Olimpia Legnaia Firenze. Quintetto iniziale composto da Simone Cavalieri, Marinelli, Nnabuife, Tagliano e Kader. Partono meglio gli ospiti che chiudono avanti il primo quarto per 24-31 ma trovano il massimo vantaggio in avvio di secondo quarto con il +12 (24-36), migliorato poi a fine terzo con un +14. Bravi comunque gli uomini di coach Cavalieri a lottare nell’ultimo tempino e provando a riavvicinarsi: nel finale accorcia ancora Cavalieri, poi Marinelli segna dalla lunga distanza, ma gli ospiti non tremano ai liberi con Ivanisevic e Giampieri e portano a casa la vittoria sull’88-95 con gli ultimi canestri neroverdi realizzati da Kader.

Viola Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 90-80

La Svincolati Milazzo torna da Reggio Calabria con una sconfitta al termine di un match che ha visto i calabresi avanti sin dall’avvio. Palla a due e la Viola parte forte, i locali piazzano un parziale di 11-0 nei primi quattro minuti e Coach Trimboli è costretto a chiamare timeout per provare a scuotere i suoi. Milazzo si sblocca con Battaglia, la Viola tocca poi il +13 ma la Svincolati con Manfrè in evidenza accorcia sul -8 a 3’50 dalla prima sirena. Equilibrio nei minuti a seguire, il primo periodo si chiude sul 20-10. In avvio del secondo quarto il duo Battaglia-Karavdic porta gli ospiti sul -5, i calabresi non ci stanno e con buona intensità allungano sul +8, 26-18, a 7’18 dal riposo lungo. La Viola spinge sull’acceleratore e bombarda da oltre l’arco, Binelli e Maksimovic non perdonano spingendo i suoi sul +15. Bolletta risponde con una realizzazione da oltre l’arco per il -12, ma ancora i locali con Tyrtyshnyk colpiscono dalla distanza ed allungano nuovamente. Binelli si aggiunge al festival delle triple ed è un botta e risposta con Barbera che prova a tenere in vita la Svincolati. Due bombe ciascuno fisseranno il punteggio sul 44-31 alla fine della seconda frazione.

Foto del fotografo ufficiale della Svincolati Milazzo De Paoli

Al rientro in campo i reggini ben controllano i tentativi ospiti di ridurre il gap ed a metà periodo il punteggio è 54-37. Il giovane Scredi per Milazzo realizza un gioco da tre punti, Battaglia dalla media ed i siciliani vanno sul -12. Ma nel finale del quarto Reggio spinge ancora e chiude sul 67-51 al giungere della penultima sirena. Ultimi dieci minuti e la Viola prova a mettere la parola fine ai giochi, la compagine di Coach Cigarini va a segno ripetutamente e vola sul +28. Milazzo ha però una reazione di orgoglio e piazza un parzialone con Bolletta, Odigie, Battaglia e Barbera sugli scudi. La Svincolati va sul -10 ma la gara per la Viola è ormai in cassaforte, i padroni di casa ottengono così il meritato successo sul punteggio finale di 90-80.

Risultati 16ª giornata Serie B Interregionale

Castanea – Barcellona 77-84

Rende – Orlandina 65-99

Viola Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 90-80

Basket School Messina – Cus Catania 87-69

Fortitudo Messina – Siaz Piazza Armerina 88-95

Virtus Kleb Ragusa – Sala Consilina 91-89

Classifica girone H

Orlandina 26 punti,

Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Virtus Kleb Ragusa 24 punti

Sala Consilina 22 punti,

Piazza Armerina, Barcellona 20 punti,

Basket School Messina 18 punti,

Svincolati Milazzo 16 punti,

Rende 10 punti,

Castanea 8 punti,

Cus Catania 4 punti,

Fortitudo Messina 0 punti.

