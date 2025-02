B Interregionale, Basket School Messina chiude la stagione regolare superando Angri

La sfida rimandata e spostata dal PalaTracuzzi al PalaMilone ha visto gli scolari imporsi per 64-57

MILAZZO – Bella vittoria per la Basket School Messina che piega la resistenza di Angri per 64-57 e conquista due punti importanti in chiave play-in gold, con i giallorossi che inizieranno la seconda fase a quota 8. Sul neutro del PalaMilone di Milazzo, per l’indisponibilità del PalaTracuzzi, va in scena una partita godibile ed estremamente equilibrata, risolta nell’ultimo quarto da una Basket School Messina che concede appena 11 punti ai campani. Sugli scudi Busco, autore di 17 punti (sul personale season high) e Miaffo, dominante nel primo quarto e che chiude a quota 15.

Basket School Messina-Angri Pallacanestro 64-57

Quintetto confermato per Pippo Sidoti, con Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap. Subito 5-0 confezionato da Busco, ma Milojevic segna quattro punti e Angri ribalta il punteggio sul 5-6, sfruttando anche qualche palla persa di troppo dei giallorossi. Miaffo sale in cattedra e segna sei punti consecutivi per l’11-6. Controberek interrotto dal gioco da tre punti di Valle e, dopo il secondo fallo personale di Yeyap, ripreso dalla tripla di Tartaglia. Dentro Guduric e bomba di Miaffo che poi chiude il quarto sul 19-13 dopo una bella palla rubata a un passo dalla sirena.

Quattro punti di Borriello ad aprire il secondo quarto e nuovo canestro di Miaffo per il 21-17. Tripla di Martinez, secondo fallo sia per Di Dio che per Busco in un momento arbitrale abbastanza confuso. Segnano ancora Tartaglia e Busco, ma sul 27-24 arriva anche il secondo fallo dell’agrigentino. Dentro Mollica, Caruso e Janic, tripla di Malkic e sorpasso sul 27-29, pareggiato però dal solito Miaffo. Quarto che va in archivio sul 34-29 con il 3/4 dalla lunetta di Busco.

Si segna poco in avvio di terzo parziale, con Malkic e Milojevic che operano il nuovo sorpasso a 7’33” dalla sirena. Dopo tre minuti arriva il primo canestro del quarto della Basket School Messina e il primo della partita di Di Dio (34-33). Quarto fallo di Yeyap e gara che va di sorpassi e controsorpassi: segnano, nell’ordine, Malkic, Janic, Milojevic e Di Dio. Ancora Malkic dalla lunetta firma il +3, pareggiato dal gioco da tre punti di Tartaglia. Angri domina sotto le plance, cattura tantissimi rimbalzi offensivi e piazza una tripla fondamentale con Malkic. Un libero di Busco porta le squadre all’ultimo quarto sul punteggio di 44-46.

+4 con immediato con due liberi di Borriello, ma Di Dio ha altre intenzioni e firma cinque punti consecutivi che riportano avanti i messinesi. Tartaglia firma il +3 dalla lunetta, ma poi commette il quarto fallo personale, come Busco. Segnano da Martinez e Di Dio, poi anche Yeyap e Valle, con Angri che continua a fare la voce grossa a rimbalzo offensivo. Busco e Tartaglia completano un 3/4 dalla lunetta per il 58-54 a 2’47”. Fasi concitate, Busco pesca un jolly clamoroso da tre sulla sirena per il 61-54. Si entra nell’ultimo minuto, Miaffo mette un libero a 15” dalla fine, poi fallo di Di Dio sulla rimessa e libero di Martinez per il -7. Canestro immediato di Milojevic, ma il 2/2 di Di Dio dalla lunetta e la successiva palla rubata di Busco inchiodano la vittoria della Basket School Messina per 64-57.

Tabellino

Parziali: 19-13, 34-29, 44-46, 64-57.

Basket School Messina: Guduric, Incremona, Mollica, Di Dio 15, Miaggo 16, Tartaglia 12, Caruso, Busco 17, DIakhate, Janic 2, Yeyap 2. All. Sidoti.

Angri Pallacanestro: Borciu 2, Malkic 17, Granata 2, Martinez 10, Valle 6, Mastrototaro, Bonanni, Borriello 6, Milojevic 14, Ouattara. All. Chiavazzo.

Classifica Division H

Redel Reggio Calabria 38 punti

Svincolati Milazzo 32 punti

Basket School, Angri, Piazza Armerina 26 punti

Castanea Basket, Virtus Matera 22 punti

Academy Catanzaro, Rende, Marigliano 16 punti

Antoniana 14 punti

Barcellona 4.0 8 punti

Dall’omologazione dei risultati coach Claudio Cavalieri, allenatore del Castanea Basket Messina 2010, è stato squalificato per una gara.

Classifica PlayIn Gold

Viola Reggio Calabria, Svincolati Milazzo, Monopoli 14

Avellino 12

Piazza Armerina, Brindisi, Molfetta 10

Angri, Basket School, Bisceglie 8

Matera, Bari 6

Classifica PlayIn Out

Castanea, Termoli 18

Benevento 14

Catanzaro, Rende, Corato, Canosa 10

Barcellona, Antoniana 8

Mola, Marigliano 6

Taranrto 2

Articoli correlati