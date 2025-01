B Interregionale. Castanea trova la quarta vittoria consecutiva contro Angri

Battuta la vice capolista. Coach Cavalieri: "Felice dei 18 punti, ma si può fare di più". Roberto ne fa 36: "Giochiamo più da squadra"

MESSINA – Il recupero della 17ª giornata ha premiato i gialloviola del Castanea Basket Messina che infilano la quarta vittoria consecutiva in questo 2025. Al PalaTracuzzi mercoledì sera la sfida contro la vice capolista Angri, campani che arrivano in riva allo Stretto in otto uomini e che per due volte provano a dettare legge, ma due contro parziali da doppia cifra ribaltano la gara in favore dei gialloviola di coach Cavalieri. Partita avvincente anche se il tecnico Claudio Cavalieri non è felice: “Avevamo tanta benzina e nervosismo – racconta nel post partita l’allenatore di Castanea – i ragazzi sono giovani e devono avere più tranquillità. Abbiamo concesso troppo a rimbalzo e in difesa, abbiamo giocato 8 minuti su 40 e in quegli otto l’abbiamo vinta, non è la pallacanestro che piace a me. Sono felice per i 18 punti ma so che i ragazzi possono dare molto di più. Lavoriamo da tanto e stiamo ottenendo risposte sul parquet, la società sta facendo e ha fatto grossi sforzi e i ragazzi tanti sacrifici”.

Simone Roberto dà il cinque ad Angarica (ph. Carlo Naccari)

Individualità che adesso vanno al servizio della squadra con una grande partita dei gialloviola da tre punti, 9 su 25 dall’arco e tanta freddezza, specie nei secondi finali, dalla lunetta con 17 su 24 ai liberi. Partita monstre di Roberto, 36 punti personali, e solita ottima partita sotto il ferro per Angarica che raccoglie 13 rimbalzi. Proprio Simone Roberto con 5/11 da tre e 7/7 dalla lunetta, e in totale 36 punti, è stato trascinatore della sua squadra: “Siamo stai bravi ad andare sopra all’inizio e reagire nel corso della partita. Coach Cavalieri ci gestisce bene e sa sempre cosa dirci dalla panchina. Abbiamo iniziato a giocare più di squadra, siamo più uniti di prima e questo ci fa giocare meglio. Abbiamo potenzialità che stiamo dimostrando, ci aspettano partite importanti e alla portata, giocheremo sicuramente per vincere”.

Castanea adesso sale al sesto posto in solitaria a quota 18 punti. Quando mancano tre gare alla fine la qualificazione al PlayIn Gold dipende unicamente dai gialloviola che sfideranno nelle prossime giornate Academy Catanzaro fuori casa, poi Matera tra le mura amiche e infine Marigliano lontano da Messina. Tre sfide contro tre squadre ancora in lotta per la qualificazione ma che seguono i gialloviola in classifica.

Castanea Basket Messina – Angri Pallacanestro 84-78

I locali iniziano col freno a mano tirato, sotto 7-13 time out chiesto da coach Cavaliere e quello che urla ai gialloviola arriva perché uscendo dal minuto arriva un contro parziale di 13-0, due triple consecutive di Boccasavia per firmare il sorpasso e un’altra bomba di Roberto. Corre ai ripari coach Chiavazzo che sotto 20-13 ferma il gioco, capitan Bonanni al rientro muove nuovamente il punteggio per Angri, ma Castanea fa suo il primo quarto per 25-17.

L’ospite Milojevic apre il quarto per i campani, Martinez e Bonanni rimettono in scia Angri sul 27-24. Arriva la bomba da tre di Angarica e i due punti di Roberto a rimettere ordine nel campo gialloviola (32-24). Segue una tripla del 7 gialloviola con sei secondi da giocare dopo la rimessa, ad un minuto dalla fine in camp aperto Martinez stoppa Boccasavia, ma Castanea all’intervallo lungo è abbondantemente avanti sul 40-30.

Escono meglio dagli spogliatoi gli ospiti, dimezzato lo svantaggio dopo il gioco da tre di Valle (42-37) poi Borriello li mette a meno tre su splendido assist di Martinez. Dà l’esempio il capitano messinese Bellomo e la tripla a seguire di Roberto fa tornare a respirare sul 47-41 i locali. Su un doppio rimbalzo che Castanea non controlla sotto il proprio canestro Angri segna il 47-43 ma arriva un altro timeout di coach Cavalieri per chiarire alcuni punti. Angri non si arresta nel suo inseguimento e con la tripla di Valle c’è il sorpasso 47-48. Si gioca punto a punto adesso e nel finale il 3/3 dalla lunetta di Angarica e poi la schiacciata di Martinez fa terminare il quarto sul 55 pari.

Negli ultimi dieci minuti apre la tripla di Malkic, dal 60 pari un tecnico fischiato contro Cavalieri con Martinez che prima mette il tiro libero e poi una tripla per il 60-64. Castanea prova a restare in scia con Roberto, poi dal 62-67 infila un altro parziale stavolta di 12-0 con Roberto, Angarica e Valente a fare la voce grossa dall’arco o sotto canestro. Dal 74-67 e con poco meno di due minuti da giocare la partita diventa tattica, Castanea è in bonus e Angri la manda in lunetta con Roberto o Bellomo che ben si comportano ai liberi, gli ospiti sperano di mettere a segno delle triple che non arrivano. La partita terminerà 84-78.

Tabellino

Parziali: 25-17, 15-13, 15-25, 29-23.

Castanea: Cassano 2, Bellomo 8, Valente 4, Roberto 36, Ancione ne, Boccasavia 9, Villarmonte ne, Nataliani ne, Giovani ne, Vona 2, Mulevicius 5, Angarica 18.

Coach Claudio Cavalieri.

Angri: Malkic 8, Granata 3, Martinez 21, Valle 10, Mastrototaro 0, Bonanni 10, Borriello 2, Milojevic 24.

Coach: Francesco Chiavazzo.

Classifica Division H

Redel Reggio Calabria 36 punti

Svincolati Milazzo, Angri 26 punti

Piazza Armerina 24 punti,

Basket School Messina 22 punti,

Castanea Basket 18 punti

Virtus Matera, Marigliano 16 punti

Academy Catanzaro 14 punti

Antoniana, Rende 12 punti

Barcellona 4.0 6 punti

