B Interregionale. Fortitudo Messina retrocede, Basket School prima in solitaria

Nel turno infrasettimanale prima di Pasqua vittorie in casa per Orlandina e fuori casa per Svincolati Milazzo, Barcellona e Castanea

Termina dunque dopo un solo anno di permanenza l’avventura della Fortitudo Messina in serie B Interregionale. La formazione di coach Claudio Cavalieri, che, dopo aver sfiorato la promozione in una splendida serie Playoff contro Barcellona, era stata ripescata saluta la Serie B dopo un anno sfortunato in cui l’inesperienza il più delle volte ha giocato brutti scherzi. La formazione neroverde stava disputando il girone Playout dopo la stagione regolare.

La sconfitta di mercoledì sera con la Dinamo Brindisi per 67-79, unita alla contestuale vittoria di Mola a Rende, sancisce la retrocessione della Fortitudo Messina. Partita spigolosa quella andata in scena al Polivalente dell’Annunziata, con la Fortitudo che parte bene, chiude il primo quarto in vantaggio, ma poi accusa il break decisivo nel secondo parziale, pagando la dura difesa brindisini e le basse percentuali al tiro (appena 18% da tre con 33 tentativi). Doppia doppia per Mollica (21 punti e 10 rimbalzi) e Kader (11 punti e 11 rimbalzi). In doppia cifra anche Marinelli e Tagliano.

Sempre nel girone Playout vittoria per il Castanea che si mette al riparo dalla retrocessione diretta ma non è ancora matematicamente salva dalla terzultima posizione che le farebbe disputare lo spareggio. Nel PlayIn Silver vincono tutte e tre le messinesi che conquistano tre vittoria in trasferta. Spicca il risultato della Svincolati Milazzo che superando la prima in classifica Avellino permette alla Basket School Messina, a sua volta vincente contro Marigliano, di andare in testa nel girone in solitaria a 16 punti.

Ricordiamo che le prime due del PlayIn Silver si qualificano ai playoff, dietro gli scolari l’Avellino a 14 e poi le altre tre siciliane Svincolati, Barcellona e Piazza Armerina a 12, dunque tutto è ancora aperto. Infine vittoria casalinga per l’Orlandina nel PlayIn Gold con i paladini che mantengono la prima posizione in classifica, insieme a Molfetta. Resta da giocare la partita tra Ragusa e Monopoli, ma considerando che le prime sei vanno ai playoff i cestisti di Capo d’Orlando possono stare abbastanza tranquilli, ovviamente arrivare in una posizione migliore darebbe un vantaggio nella fase successiva.

PlayIn Gold

Per l’Orlandina la partita rimane sempre in equilibrio. I paladini chiudono avanti di un punto nel primo quarto ma all’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità 35-35. Nel terzo i locali trovano un allungo in una partita molto tirata seppur di soli tre punti di vantaggio (57-54) con cui iniziano l’ultimo quarto . Questo sarà il più combattuto con entrambe le squadre superano quota venti punti e nuovamente lo scarto minimo di un punto premia l’Orlandina che archivia la pratica per 83-79.

Sala Consilina – Angri 76-62

Viola Reggio Calabria – Molfetta 71-74

Orlandina – Salerno 83-79

Virtus Kleb Ragusa – Monopoli (non disputata)

Orlandina, Nuova Virtus Molfetta 14 punti

Sala Consilina, Virtus Kleb Ragusa* 12

Angri Pallacanestro, Power Basket Salerno 10 punti

Action Now Monopoli* 8

Viola Reggio Calabria 6

*una partita in meno

PlayIn Silver

Partita molto tirata e difensiva al Pala del Mauro di Avellino dove la Svincolati Milazzo ha prevalso alla distanza. Dopo un quarto equilibrato la formazione mamertina è venuta fuori nelle fasi centrali approfittando delle basse percentuali di realizzazione al tiro dei locali che dopo tre quarti di gioco avevano raccolto appena 31 punti. Nel finale la forbice si è allargata sino al 43-64 finale.

Decisamente più combattuta la sfida tra Corato e Barcellona. Anche in questo caso i longanesi giocavano fuori casa. Miglior partenza per i locali che provavano a scappare nel primo quarto sul 21-18, arrivava la replica degli uomini di coach Biondo che all’intervallo lungo conducevano per 37-40. Ma nel terzo quarto arrivava l’allungo decisivo con Barcellona che quasi doppiava Corato andando a giocarsi l’ultimo quarto in vantaggio di +12 (49-61). I padroni di casa provavano a reagire con il miglior quarto della loro serata ma Barcellona gestiva il vantaggio chiudendo la sfida sul 72-78.

Vittoria anche per la Basket School Messina in esterna al Palanapolitano di Marigliano. Peloritani indietro di sette punti nel primo quarto, ma con una bella reazione pareggiavano prima dell’intervallo lungo sul 33 pari. Equilibrio nel terzo quarto con i locali che chiudevano avanti di solo un punto 48-47, nelle fasi finali però la difesa messinese faceva la differenza 7-16 il parziale con la partita che terminava sul 55-63.

Lucera – Piazza Armerina 71-90

Avellino – Svincolati Milazzo 43-64

Corato – Barcellona 72-78

Marigliano – Basket School Messina 55-63

Basket School Messina 16 punti

Scandone Avellino 14

Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Barcellona 12

Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

Play Out

Vittoria per il Castanea in trasferta a Bari. Dopo aver inseguito nel primo quarto sotto 16-12 e pareggiato il secondo 16-16, gli uomini di coach Baldaro sono passati a condurre portandosi dal 32-28 di fine secondo quarto al 54-57 di fine terzo. Negli ultimi dieci minuti le due squadre hanno nuovamente impattato sul 16 pari nel parziale, in questo modo Castanea ha mantenuto il vantaggio e conquistato la vittoria.

Benevento – Cus Catania 78-71

Fortitudo Messina – Brindisi 67-79

Adria Bari – Castanea Basket 70-73

Bim BumRende – Mola 81-91

Cestistica Benevento 18 punti

Dinamo Brindisi 16

Castanea 14

Bim Bum Rende, Adria Bari 12

New Basket Mola 10

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 2

