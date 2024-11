B Interregionale. Il derby tra Bs Messina e Reggio finisce in rissa e accuse di razzismo

La Basket School unica sconfitta delle messinesi. Milazzo vince ad Angri, Barcellona supera Marigliano. Torna alla vittoria anche Castanea, coach Cavalieri: ""

Nella nona giornata del campionato di Serie B Interregionale il match di cartello era la sfida tra la capolista Reggio Calabria e la sua inseguitrice Basket School Messina. La sfida è stata tirata e alla fine ha prevalso la Viola che si è imposta per 82-74. Al di là del risultato maturato sul parquet al termine dei quaranta minuti di gioco si è acceso un parapiglia in campo continuato nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi in cui lo scolaro Miaffo “è stato aggredito” ha fatto sapere la società peloritana. In conferenza stampa Idiaru della Viola Reggio Calabria avrebbe iniziatola rissa dopo aver ricevuto un pesante insulto a sfondo razziale, così almeno ha affermato.

Per la Basket School Messina è “un tentativo per spostare l’attenzione dal violent parapiglia” e in aggiunta prosegue una nota della società “rispediamo totalmente al mittente l’accusa poiché mai nessun tesserato della Basket School Messina ha proferito tali vergognose parole. Né oggi né mai. È retorico dirlo, ma rimarchiamo oggi più che mai quanto la Basket School Messina condanni con forza qualsiasi episodio di discriminazione razziale, principio base del vivere comune, anche in virtù delle numerose iniziative solidali che quotidianamente coinvolgono la nostra società”.

La partita del PalaCalafiore si mette subito meglio per i padroni di casa che scappano avanti 21-17 al primo quarto. Nel secondo le squadre si equivalgono ma all’intervallo lungo i locali sono avanti 46-41. Nel terzo quarto altro parziale alle fine decisivo per Reggio Calabria che stacca di ulteriori cinque punti gli scolari di coach Sidoti (19-14) e inizia l’ultimo quarto avanti 65-55. Reazione di capitan Di Dio (per lui 26 punti a fine partita) e compagni che vincono l’ultimo quarto (17-19) e rendono meno amara la sconfitta col finale di 82-74.

Castanea torna a vincere, Cavalieri: “Sono state settimane dure”

Castanea nelle ultime settimane ha perso gli atleti Babb, de la Cruz e Istrefi. Nonostante le difficoltà e le sei sconfitte consecutive è arrivata finalmente la reazione in casa contro l’Academy Catanzaro. Ottimo l’avvio dei gialloviola che scappano via nel primo quarto 19-12 e grazie ad un ottimo secondo parziale (20-13) chiudono avanti all’intervallo lungo per 39-25. Nel terzo quarto sembrano però compromettere tutto facendosi agguantare esattamente sul risultato di parità dopo un terzo quarto da 10-24. Ad inizio quarto quarto la situazione vede le due squadre appaiate sul 49 pari, Simone Roberto per Castanea e Martynas Tamulevicius lasciano il campo in anticipo e nel finale, sfruttando anche l’imprecisione dei calabresi, Castanea torna avanti e vince per 68-64.

Così coach Cavalieri nel post partita: “Il percorso è ancora molto lungo, abbiamo perso alcuni giocatori e la società sta lavorando tanto per colmare questo. Sono state settimane dure psicologicamente, la stiamo gestendo meglio. Oggi grande partita di Roberto e Angarica senza sottovalutare capitan Bellomo che ha tenuto unito il gruppo”.

Yordi Angarica, miglior realizzatore del Castanea con 24 punti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni post gara: “Sono felicissimo, siamo usciti da un brutto momento. La squadra era giù anche perché avevamo perso alcuni giocatori. Ci ha aiutato l’uscita del lungo loro e l’abbiamo portata a casa. Questa vittoria ci serve, cominciamo a lavorare di nuovo bene in campo e ci crediamo di più. Il coach ha fatto delle meraviglie con noi, una persona così mi sembra difficile trovarla da altre parti”.

Vincenti le tirreniche Milazzo e Barcellona

Importantissimo successo fuori casa della Svincolati Milazzo che batte Angri a domicilio e si issa nuovamente in seconda posizione in classifica al pari di Basket School e Angri appunto. Gli uomini di coach Priulla escono bene dai blocchi e al termine del primo quarto sono avanti 15-20, il secondo quarto resta in equilibrio e all’intervallo lungo Milazzo è ancora avanti 38-44. Nel terzo arriva l’allungo decisivo dei mamertini che scappano via grazie ad un parziale da 14-23. L’ultimo quarto inizia con Milazzo saldamente al comando per 52-67, andranno in gestione i ragazzi del presidente Giambò che lasceranno il parziale ad Angri che rende meno amara la sconfitta chiudendo 72-79.

Torna al successo il Barcellona Basket 4.0 in un PalAlberti infuocato da più di mille presenze i ragazzi di coach Filippo Biondo hanno sconfitto Marigliano. Prima frazione assolutamente equilibrata che va in archivio sul punteggio di 17-16. Nella seconda frazione Marigliano passa in vantaggio con la tripla di De Riggi, ma Barcellona non si disunisce e ritorna avanti toccando anche il +8 grazie alle realizzazioni di Lopukhov, Frizzarin e Manfrè. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 39-35. Nella terza frazione Barcellona ipoteca la vittoria con una prestazione corale di alto livello. Frizzarin, Marangon e Manfrè fanno toccare ai giallorossi il +13 al trentesimo minuto. Marigliano si aggrappa a un ottimo Sakalas, autore di ben nove punti in questo quarto. A fine terza frazione il tabellone recita 66-53. Nella quarta frazione Barcellona chiude definitivamente il match grazie alle triple di Manfrè e ai canestri di Lopukhov e Frizzarin. Marigliano non molla fino alla fine e realizza con il solito Sakalas e Spera. Il finale dal PalAlberti è 88-68 per Barcellona.

Risultati 9ª giornata e classifica Division H

Castanea – Catanzaro 68-64

Angri – Svincolati Milazzo 72-79

Rende – Matera 95-91

Barcellona – Marigliano 88-68

Piazza Armerina – Antoniana 98-75

Reggio Calabria – Basket School Messina 82-74

Redel Reggio Calabria 18 punti

Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Angri 12 punti

Piazza Armerina 10 punti

Rende, Virtus Matera 8 punti

Castanea Basket, Academy Catanzaro, Marigliano, Antoniana 6 punti

Barcellona 4.0 4 punti