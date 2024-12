B Interregionale. Milazzo cede all’overtime contro Reggio, vittoria Bs Messina

Sfiorano l'impresa gli Svincolati rimontati dal +10, torna alla vittoria la Basket School in casa, sconfitta Castanea a Piazza Armerina, non disputata la sfida del Barcellona in terra campana

Una sola vittoria delle squadre messinesi nel 16° turno di B Interregionale. Le formazioni di basket si danno ora appuntamento al 2025 per la ripresa delle ostilità, ma la capolista Reggio Calabria ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali. Già settimana scorsa la Viola era andata in difficoltà contro Castanea al PalaTracuzzi, ha rischiato ancora questa settimana al PalaMilone di Milazzo contro la Svincolati che da 44-53 aveva reagito alla grande tra fine terzo e inizio quarto quarto portandosi avanti 65-56. Le due squadre hanno poi concluso la sfida all’over time dove i calabresi hanno prevalso 74-81.

L’unica vittoria delle formazioni della provincia di Messina è arrivata dalla Basket School Messina vince in casa al PalaTracuzzi contro Marigliano, un’importante ipoteca sulla qualificazione al play-in Gold e sancisce anche l’ottimo rendimento interno dei giallorossi, capaci di limitare il potenziale offensivo dei campani soprattutto nei due quarti centrali, chiusi con appena 19 punti subiti. Sconfitta invece lontano da casa per i gialloviola di coach Cavalieri, il Castanea ha ceduto a Piazza Armerina per 94-82, mentre Barcellona che avrebbe dovuto disputare la partita contro l’Antoniana ha subito un rinvio, diventano così due le partite da recuperare per il gruppo barcellonese che al momento rimane fermo in fondo alla classifica.

Svincolati Milazzo – Reggio Calabria 74-81

Partita giocata punti a punto nei primi due parziali, 16 pari il primo, 19-21 per il secondo con Reggio che va al riposo lungo sul 35-37. Nel terzo quarto allungo degli ospiti, reazione dei locali, ancora parità nel quarto (16-16) e sul tabellone vantaggio minimo calabresi 51-53. Nel quarto Milazzo ribalta la situazione, sfruttando il periodo di digiuno dei tiratori ospiti e portandosi sul 65-56 a quattro minuti dalla fine. Nel finale Milazzo permette agli avversari di rientrare, Uchenna Ani mette dentro i liberi del pari 69 ma Milazzo sbaglia i potenziali canestri della vittoria nei secondi finali. All’over time dal 69 pari, l’equilibrio si rompe con Reggio Calabria che ne mette a segno 12 contro i 5 di Milazzo e si aggiudica la gara.

Basket School Messina – Marigliano 77-57

gara inaugurata dalla prima bomba di Sakalas. Di Dio accorcia dalla media dopo due rimbalzi offensivi di squadra e ancora Sakalas buca la retina dalla lunga distanza. Busco, Tartaglia e Yeyap (già con due falli personali) firmano il primo vantaggio della Basket School Messina sull’8-6. Sakalas infila la terza tripla di serata, replica Diakhate e Gonzalez pareggia a quota 13 quando mancano 4’22” alla prima sirena. Tartaglia fa 2/2 ai liberi e la gara si innervosisce per qualche fischio contestato, con Marigliano che va in vantaggio sul 17-15 a 2’54” grazie al gioco da tre punti di John e al libero per un fallo tecnico convertito da Sakalas (già in doppia cifra). Pareggia Di Dio, lo scatenato Sakalas infila la quarta bomba del suo fantastico primo quarto e Busco fa 20 pari con un gioco da tre punti a 1’47” dalla sirena. Dentro Guduric per Yeyap, bravo a gestire i due falli, con il quarto in archivio con il canestro John per il 20-23. Cinque punti Di Dio per aprire il secondo parziale (25-23), ma due falli ravvicinati di Diakhate e la seconda sanzione personale di Tartaglia e Di Dio cambiano un po’ le rotazioni. Ogiemwonyi infila una tripla interrompendo il blackout offensivo di quasi due minuti di Marigliano. La Basket School Messina alza il livello della propria difesa, costringe i campani a una serie di palle perse e piazza un break di 17-2 che indirizza il match, in cui spiccano i sette punti ciascuno di Guduric e Di Dio (42-28, con Marigliano a segno solo con i liberi di Sakalas). Di Dio commette il terzo fallo personale e Sidoti vara un quintetto inedito con Guduric, Mollica, Diakhate, Busco e Caruso: il copione non cambia e gli scolari allungano ancora con la tripla di Caruso e i canestri di Diakhate e Guduric (49-31). I liberi di Sakalas, 17 punti per lui nel primo tempo, chiudono il quarto sul 49-33, certificando il parziale di 29-10 in favore della Basket School Messina.

Dopo l’intervallo lungo, Sidoti riparte con lo stesso quintetto, i giallorossi fanno fatica in attacco, ma riescono a tenere alto il ritmo difensivo. Nonostante quasi cinque minuti senza canestri per la Basket School, Marigliano accorcia di appena quattro punti con i canestri di Gonzalez e Ogiemwonyi. Caruso segna un bel sottomano prima del ritorno in campo di Tartaglia, Di Dio e Yeyap, con Spera che riporta i campani sul -12 (51-39). Terzo quarto con tanti errori da una parte e dall’altra, ma in cui spiccano i giochi da tre punti di Tartaglia e Di Dio per il 57-41. Finale con il terzo fallo di Tartaglia e il quarto di Yeyap, ma anche con il canestro di Leo Di Dio per il 59-42 con cui si entra negli ultimi dieci minuti. Quarto fallo immediato di Tartaglia, ma Guduric, per la prima volta in stagione in doppia cifra, e Di Dio realizzano il 63-42 (massimo vantaggio sul +21). Sussulto d’orgoglio di Marigliano che insacca tre bombe consecutive con De Riggi, Filipovic e Sakalas per il 63-51 a 4’37” dalla sirena. Parzialino di 0-9 interrotto dal canestro di Tartaglia, bel movimento sulla linea di fondo, e da un libero di Di Dio (66-53). Basket School Messina in bonus, De Riggi fa 2/2 dalla lunetta, con il tabellone che segna 66-55 quando si entra negli ultimi tre minuti di gioco. Due bei canestri di Tartaglia, con in mezzo anche una stoppata di Busco, valgono il 70-55 a 2’06” dalla sirena. Di fatto possono già partire i titoli di coda, con l’allungo finale sancito dai liberi e dalla tripla del sigillo di Leo Di Dio (29 punti con un complessivo 11/17 dal campo). 75-57 a 90” dalla fine e punteggio definitivo completato dai liberi di Tartaglia, dopo l’antisportivo a Chiacchio, per il 77-57.

Piazza Armerina – Castanea 94-82

Primo tempo in cui le due squadre segnano tanto, ma si annullano a vicenda. I locali ne mettono 31 nei primi dieci minuti contro i 19 degli ospiti, i gialloviola replicano nel secondo quarto con 30 punti a referto contro i 22 di Piazza Armerina, si va al riposo lungo sul 53-49. Il terzo è il quarto in cui si segna meno, ma risulterà decisivo per le sorti dell’incontro visto che Piazza Armerina allunga ulteriormente sul 72-62, capitan Bellomo e compagni non riusciranno a reagire nel quarto parziale che rimane in sostanziale equilibrio (22-20) fino alla fine col tabellone che dopo quaranta minuti segnerà 94 per i locali e 82 per gli ospiti.

Risultati 16ª giornata Serie B Interregionale

Basket School Messina – Marigliano 77-57

Angri-Rende 84-81

Piazza Armerina – Castanea 94-82

Academy Catanzaro – Matera 77-60

Svincolati Milazzo – Reggio Calabria 74-81

Antoniana – Barcellona 4.0 (rinviata a data da destinarsi)

Classifica girone H

Redel Reggio Calabria 32 punti

Angri 26 punti

Svincolati Milazzo 22 punti

Piazza Armerina 20 punti,

Basket School Messina 18 punti

Academy Catanzaro, Marigliano, Virtus Matera 12 punti

Castanea Basket*, Antoniana* 10 punti

Rende 8 punti

Barcellona 4.0** 6 punti

*partita in meno