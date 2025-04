Ex Hotel Riviera, proroga dei lavori fino al 16 giugno

La precedente ordinanza era del 16 marzo. Diventerà una Casa dello studente dell'Università di Messina

MESSINA – Proroga fino al 16 giugno per i lavori di riconversione dell’ex Hotel Riviera in “Casa dello studente”. Con un’ordinanza viabile sul lato ovest della carreggiata del viale della Libertà, il Comune consente alla ditta Ricciardello Costruzioni Spa di continuare l’esecuzione dei lavori edili. Il tutto nello spazio di fronte all’immobile destinato agli studenti dell’Università di Messina.

La precedente proroga, per l’ordinanza viabile, è scaduta il 16 marzo. La rettrice Giovanna Spatari lo ha annunciato alla fine del 2024, puntando a diverse aperture UniMe nel 2025: “Per l’ex Hotel Riviera, i lavori verranno ultimati in primavera. E sarà fruibile per i nostri studenti il prossimo anno accademico. La struttura non verrà gestita direttamente da UniMe. Inoltre, il futuro polo museale nell’ex Banca d’Italia rappresenterà uno spazio aperto a tutta la città, con aperture graduali. Anche il patrimonio del Gabinetto di lettura, acquisito dalla precedente amministrazione, rappresenterà una novità importante, con priorità agli studenti”.

Articoli correlati