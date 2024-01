B Interregionale. Prima vittoria per la Fortitudo Messina, Cavalieri: “Un’emozione particolare”

Il riassunto della 18ª giornata. Vittoria di prestigio per la Basket School, Castanea perde il derby dello stretto contro la Viola Reggio Calabria

Destini diversi per le cittadini che hanno giocato in casa in questa 18ª giornata di Serie B Interregionale. Prima storica vittoria per la Fortitudo Messina contro il Cus Catania, vittoria di prestigio della Basket School contro Sala Consilina, nulla invece ha potuto il Castanea contro la Viola Reggio Calabria nonostante i 27 punti di uno straordinario Giordano Chakir. Delle altre messinesi in trasferta sorride solo l’Orlandina che espugna Piazza Armerina, mentre Svincolati Milazzo e Barcellona rispettivamente sconfitte a Ragusa e Rende.

La copertina di questa giornata è però tutta per i neroverdi della Fortitudo Messina, così ha commentato lo storico traguardo della prima vittoria in Serie B Interregionale Claudio Cavalieri, coach della squadra: “La vittoria è un’emozione particolare. Abbiamo lottato e ci siamo andati vicini anche per poco. Credo in questi ragazzi e in questa squadra e sono contento per loro. Siamo più sereni in settimana e lavoreremo con più energia. Questi ragazzi stanno diventando sempre più squadra. Si sono affrontate due squadre che hanno davvero puntato sui giovani, noi poi siamo l’unica che gioca senza straniero”.

Nel prossimo turno sarà derby tra Castanea e Fortitudo Messina, mentre l’Orlandina riceve il Cus Catania in un testacoda del girone H. Altro derby messinese si giocherà a Barcellona, dove gli uomini di coach Biondo ospiteranno gli scolari di coach Sidoti, le due formazioni al momento sono appaiate a quota 20 punti. Infine torna in casa la Svincolati Milazzo che attende Rende.

Fortitudo Messina – Cus Catania 87-82

È stato il giorno della prima storica vittoria in Serie B interregionale della Fortitudo Messina, capace di superare 87-82 il Cus Catania. Un successo voluto, ottenuto di squadra e che ripaga i giovani neroverdi e l’intera società del lavoro svolto in questa stagione che, ancora, dovrà dire tanto per i ragazzi di Claudio Cavalieri. Top scorer dell’incontro è l’etneo Frizzarin, autore di 27 punti, ma nella vittoria della Fortitudo è forte l’impatto di Danilo Scozzaro che ne manda a referto 22 uscendo dalla panchina. Ventello per Marinelli, 14 punti per Simone Cavalieri, ma in generale è fondamentale l’apporto dato da tutti i ragazzi della Fortitudo, ognuno determinante per il raggiungimento della vittoria.

Quintetto iniziale fortitudino composto da Simone Cavalieri, Nnabuife, Tagliano, Marinelli e Mollica, ma l’inizio del match sorride al Cus Catania che vola in un batter d’occhio sul 2-8 (di Marinelli il momentaneo 2-2). Tagliano dimezza lo svantaggio con un gioco da tre punti, ma gli etnei sono sul pezzo e toccano il 6-16. Claudio Cavalieri spende il primo timeout, Fortitudo penalizzata dalla poca circolazione di palla in attacco e dalle maglie troppo larghe in difesa, con l’etneo Luca Valle che ha già realizzato 9 punti. Dentro Kader e Scozzaro, arrivano quattro punti in fila di capitan Nnabuife e la Fortitudo trova energia soprattutto grazie agli ingressi dalla panchina. Schiacciata e stoppata di Kader, tripla di Cavalieri e cinque punti di Scozzaro nel parziale di 10-2 che riporta a galla i neroverdi sul 20-23. Un fallo di Tagliano, però, regala il gioco da quattro punti a Frizzarin che arriva a quota 12 nel quarto, con la tripla di Marinelli che chiude i primi dieci minuti sul 23-29.

Eccellente l’impatto sul match di Kader che in avvio di secondo quarto mette quattro punti in fila e inchioda altre due stoppate, prima di firmare il sorpasso sul 31-29. Parziale di 11-0 della Fortitudo interrotto dai liberi di Frizzarin: partita di grande equilibrio, botta e risposta tra Vasta e Scozzaro, poi i liberi di Nnabuife, i primi punti della serata di Caporossi e la tripla di Mollica valgono il 39-35. Cus Catania tenuto ad appena 6 punti realizzati, ma che si rialza prima della sirena e chiude con un parzialino di 0-5 firmato da Valle, Guadalupi (1/2) e Frizzarin che completano il 39-40 con cui si va all’intervallo lungo.

Il terzo quarto è entusiasmante: segnano Prior e Scozzaro, poi Nnabuife firma il sorpasso, ma la Fortitudo incassa il controsorpasso sul 43-47 con il gioco da tre punti di Corselli. Mollica è gravato di due falli, Marinelli di tre, ma riesce a mettere una tripla fondamentale, prima che i cussini etnei allunghino sul 46-54 con Valle e una tripla di tabella di Frizzarin. La gara si accende, Scozzaro piazza due triple, Kader arriva a quattro stoppate e la schiacciata di Simone Cavalieri vale il 54-54. Tagliano firma il sorpasso dalla lunetta e la Fortitudo non molla neanche quando la gara sembra sporcarsi: Kader inchioda la quinta stoppata, ma deve lasciare il campo dopo il quarto fallo personale. Dentro Giannullo che dà subito energia: doppio gioco da tre punti di Cavalieri e Marinelli (64-59), con il quarto che va in archivio con uno splendido canestro proprio di Giannullo dopo aver catturato un rimbalzo offensivo e con la tripla di Marinelli sulla sirena. 70-63 e maxi-parziale Fortitudo di 24-9.

Ultimi dieci minuti sul filo dei nervi: si segna pochissimo, Prior con una nuova tripla di tabella accorcia sul 70-66, mentre la Fortitudo muove il tabellino solo a 7’11” dalla sirena con il canestro di Tagliano. Quinto fallo di Corselli, poi Scozzaro firma il 74-66 e, successivamente, il 77-69 con la quarta tripla della sua serata. Segna ancora Prior, arriva il quarto fallo di Cavalieri, ma anche un’ottima stoppata di Tagliano. Si va punto a punto, Marinelli mantiene il +6 (79-73) e il Cus Catania deve fare a meno anche di Guadalupi e Vasta per cinque falli. Nnabuife arriva a 10 rimbalzi, Prior accorcia sull’81-79, ma Marinelli mette la tripla probabilmente decisiva per l’84-79. Finale al cardiopalma, ma la Fortitudo non trema neanche dopo l’antisportivo a Scozzaro: Simone Cavalieri in sospensione realizza l’86-81 e Nnabuife con l’1/2 ai liberi inchioda l’87-82 finale.

Basket School Messina – Sala Consilina 64-53

Nuovo successo di prestigio per la Basket School Messina che al PoliValente dell’Annunziata supera Sala Consilina, due punti che equivalgono alla salvezza matematica con quattro giornate di anticipo e accesso al play in Silver. E’ la quarta vittoria consecutiva in casa e la sesta nelle ultime otto partite disputate per i giallorossi che stendono i salernitani col punteggio di 64-53 al termine di una partita maschia dove le difese l’hanno fatta da padrone.

Il coach Pippo Sidoti ha trovato le giuste contromisure dopo un quarto comandato dagli ospiti. In campo paga l’assetto con quatto piccoli e Janic da quattro e l’equilibrio in un match dal punteggio basso si conserva fino all’ultimo periodo. Poi la Basket School trova l’allungo vincente grazie alle triple di Labovic e Busco, che serve pure uno splendico alley oop per Yeyap. Di Tartaglia dall’arco il canestro decisivo. Prossimo impegno domenica 28 sull’incandescente parquet del Palalberti di Barcellona.

Pronti via e Sala Consilina è avanti 5-0 con il gioco interno-esterno a firma Moretti e Biordi. Alla tripla di Labovic risponde ancora il pivot Biordi (3-7 al 4′). Il gioco è molto spezzettato e si registrano diversi contatti con le difese protagoniste. L’ex Orlandina Triassi dall’arco porta a dieci i punti di Sala Consilina, Labovic risponde a cronometro fermo (6-10) seguito dal piazzato di Tartaglia. Sala Consilina trova due conclusioni positive di collettivo con l’assist per l’appoggio di Arnaut e il canestro complicato di Moretti mentre la Basket School pur prendendo buoni tiri non trova il fondo della retina. L’allungo ospite in doppia cifra arriva con le due triple di Triassi e Moretti (8-20) con Busco che segna in penetrazione il canestro del definitivo 10-20 al 10′.

Nel secondo quarto le difese restano assolute protagoniste sul parquet con Sala Consilina che non segna per otto minuti e il copione si capovolge totalmente. Yeyap realizza un tiro piazzato, poi è Labovic a trovare un canestro tipico del suo bagaglio tecnico. I bianco blu di coach Patrizio soffrono i raddoppi difensivi, Busco entra nel vivo del gioco (16-20). L’assist di Janic per Labovic materializza il meno due al tabellone al 15′. Il punteggio non cambia per oltre tre minuti mentre in maglia peloritana si registra l’esordio del nuovo arrivato Caruso.

Il sorpasso è nell’aria e arriva con la circolazione di palla che pesca Janic che frontalmente segna la tripla del 21-20. Con grande sofferenza Sala Consilina riprende a segnare con un break di 5-0 col jumper del rientrante Enihe e la tripla del nuovo acquisto Balciunas (21-25). Il primo tempo si chiude con Sidoti che appoggia al tabellone un canestro di forza per il definitivo 23-25.

La Basket Scool pareggia in avvio di ripresa col 2/2 di Janic ai tiri liberi. Risposta campana con tre punti di Enihe in una fase caratterizzata da molti errori al tiro da ambo le parti (25-28 al 23′). Di Dio si sblocca trovando la retina col jumper, Janic nel vivo del gioco ribatte alla tripla di Moretti (29-31). Messina gioca con pazienza e fa muovere la difesa, la penetrazione al centro di Janic vale il pareggio al 26′. Biordi spalle a canestro reaizza un canestro difficile ma non è una serata semplice per il pivot campano. Il nuovo sorpasso Messina lo segna con il gioco da tre punti di Tartaglia su assist di Busco (34-33 al 27′). Tartaglia lotta con decisione sotto i tabelloni e produce tre palloni recuperati nei due lati del campo. Labovic va a segno sfruttando la “schiena” di Biordi imitato da un pregevole canestro in allontanamento di Yeyap (39-35) ad un minuto dal termine della terza sirena. Enihe finalizza al vetro il gioco da tre punti con il quarto che si chiude col classico arresto e tiro di Di Dio del 41-38.

Non cala l’intensità delle difese nell’ultimo quarto. Di Dio tramuta il tiro libero per flopping di Triassi (42-38). La gara s’innervosisce col tecnico per proteste a coach Patrizio. Biordi regala spettacolo con l’affondata a due mani su alley oop di Erkmaa al 33′. Sala Consilina alterna le difese tra uomo e zona, Busco non trova opposizione e arriva al vetro per il 45-41 prima di alzare in cielo la correzione vincente per Yeyap (massimo vantaggio sul 47-41 al 35′). La Basket School è on fire e scalda il pubblico con la tripla da otto metri di Labovic allo scadere dei 24″, la stoppata di Yeyap e la transizione vincente di Di Dio del 52-41 al 36′. Biordi spezza il parziale peloritano, Busco sul fronte opposto lo batte con un 1vs1 elegante. Il pivot ospite porta in singola cifra di svantaggio la sua squadra prima di una magia di Busco allo scadere realizzata da otto metri con l’aiuto del tabellone (57-45 a 2′ dal termine). Il controbreak di 8-0 di Sala Consilina con le due triple di Moretti ed Enihe è tardivo. Yeyap e Tartaglia dall’angolo chiudono la gara sul 64-53 annullando la sconfitta dell’andata con identico margine. Alla sirena grande festa dei tifosi di casa per la decima vittoria stagionale.

Castanea – Viola Reggio Calabria 73-90

La Viola completa il “tour de force” settimanale vincendo, per la terza volta in stagione sul campo universitario della Cittadella, questa volta limitando al massimo il Castanea. Prova dominante e sempre sul pezzo per i reggini, mentre per i locali pesa l’assenza di Incitti. Primi minuti in equilibrio poi Reggio prende il largo con Aguzzoli e Tyrtyshnyk e al termine del primo quarto la Viola chiude avanti 14-30. Il secondo quarto lo vince Castanea di un punto, grazie ad uno straordinario Chakir (saranno 27 i punti finali per lui), ma la Viola mantiene invariato il vantaggio che diventa +17 ma Bellomo contiene e i gialloviola all’intervallo lungo sono sotto 34-49. Nel finale Castanea prova a far salire l’intensità difensiva, ma la Viola controlla e trova il massimo vantaggio, +24, sul 55-79. Nel finale controllano i reggini che chiudono la sfida sul 73-90.

Risultati 18ª giornata

Castanea – Viola Reggio Calabria 73-90

Fortitudo Messina – Cus Catania 87-82

Basket School Messina – Sala Consilina 64-53

Bim Bum Rende – Barcellona 87-79

Virtus Kleb Ragusa – Svincolati Milazzo 88-72

Siaz Piazza Armerina – Orlandina 54-79

Classifica girone H

Orlandina 30 punti,

Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Virtus Kleb Ragusa 28 punti,

Sala Consilina 24 punti

Piazza Armerina 22 punti,

Basket School Messina, Barcellona 20 punti,

Svincolati Milazzo 18 punti,

Rende 12 punti,

Castanea 8 punti,

Cus Catania 4 punti,

Fortitudo Messina 2 punti.

Articoli correlati