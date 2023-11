B Interregionale. Sconfitte le cittadine, festeggiano Barcellona e Orlandina - Tempostretto

Il recap della settima giornata del girone H. Fortitudo Messina cade anche a Catania e resta l'unica a 0 punti in classifica

La settima giornata del girone H della Serie B Interregionale ha sancito che a zero punti debba restare la Fortitudo Messina che esce sconfitta, nel match delle ultime, dal campo del Cus Catania. Stessa sorte per Basket School, che cade a Sala Consilina e per il Castanea contro la capolista Viola Reggio Calabria. Quest’ultima infatti tiene il passo dell’Orlandina che in casa ha convinto contro Piazza Armerina.

“Pronto riscatto – dice il coach dell’Orlandina Domenico Bolignano – dopo la prestazione di mercoledì, ed era quello che avevo chiesto ai ragazzi. Abbiamo vinto con ampio merito contro una squadra attrezzata e abbiamo dimostrato di essere presenti e con voglia di continuare ad essere protagonisti”. A festeggiare in provincia anche Barcellona 4.0 che ha la meglio al PalAlberti della Bim Bum Rende mentre Svincolati Milazzo in casa al Pala Milone cedono il passo a Ragusa.

Nel prossimo turno due derby che si giocheranno a Messina, la Basket School ospita Barcellona al PalaTracuzzi, mentre la Fortitudo al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria attende il Castanea. Milazzo e Orlandina giocheranno fuori casa rispettivamente contro Rende e Cus Catania.

Fortitudo rimane a zero punti

Un primo quarto complicato, poi il sogno di conquistare il primo successo in campionato con uno splendido rientro in avvio di ultimo parziale, recuperando anche uno svantaggio di 16 punti. Alla fine, però, la Fortitudo deve arrendersi anche sul parquet del Cus Catania per 95-89, subendo il parziale di 12-1 negli ultimi tre minuti scarsi dopo aver trovato il vantaggio sull’84-85. Tanti i rimpianti per i neroverdi che cercavano conferme dopo l’ottima prova, seppur con sconfitta, contro la corazzata Viola e invece devono ancora rinviare l’appuntamento con la vittoria. Trentello per Marinelli, miglior realizzatore di giornata e in campo per tutti i 40’, e doppia cifra anche per Di Mauro (fondamentale nell’ultimo quarto), Nnabuife, Tagliano e Uzun.

Basket School sconfitta a Sala Consilina

Terza sconfitta in campionato per la Basket School Messina, che al Centro Sportivo di San Rufo non riesce a ripetersi e, dopo i quattro successi consecutivi deve cedere ad una determinata Pallacanestro Sala Consilina per 75-64. I ragazzi allenati da Pippo Sidoti tengono bene per trentacinque minuti di gioco, ma non riescono ad essere incisivi in fase offensiva. Nel finale dell’ultima frazione cedono alla formazione salernitana che con questo successo raggiunge in classifica i messinesi a quota 8 punti. Tre uomini in doppia cifra per gli scolari: Labovic, autore di 18 punti, Yeyap e Di Dio che realizzano 10 punti a testa. Per Sala Consilina, Moretti e Triassi segnano 16 punti a testa, 11 per Enihe e 10 ciascuno per Fraga Perez e Biordi.

Svincolati Milazzo paga i minuti finali

Sono ancora una volta i minuti finali a condannare la Svincolati Milazzo così come successo con Orlandina Basket e Pallacanestro Viola. La compagine milazzese, dopo esser stata avanti nei primi tre parziali e toccato con gli iblei anche il +16, stacca la spina negli ultimi tre minuti vedendo sfuggire nuovamente una possibile vittoria.

Risultati 7ª giornata

Cus Catania – Fortitudo Messina 97-91

Svincolati Milazzo – Virtus Kleb Ragusa 80-90

Sala Consilina – Basket School Messina 75-64

Orlandina – Piazza Armerina 82-64

Barcellona – Rende 85-77

Viola Reggio Calabria – Castanea 97-72

Classifica girone H

Classifica: Orlandina, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 12 punti, Virtus Kleb Ragusa 10 punti, Basket School Messina, Piazza Armerina, Barcellona 4.0, Sala Consilina 8 punti, Rende, Svincolati Milazzo 6 punti, Svincolati Milazzo 4 punti, Cus Catania 2 punti, Fortitudo Messina 0 punti.

