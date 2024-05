Messina, sabato al PalaRescifina le finali regionali volley S3

Durante la presentazione Finocchiaro ha detto: "Avremmo voluto inaugurare così Villa Dante". Ospite della manifestazione Andrea Lucchetta

MESSINA – Proseguono gli eventi di volley a Messina e per sabato 11 maggio al PalaRescifina, casa della prima squadra cittadina l’Akademia in Serie A2 femminile, si disputeranno le finali del campionato regionale per la categoria volley S3. A presentare l’evento questa mattina a Palazzo Zanca l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro insieme al presidente provinciale Fipav Alessandro Zurro e la delegata settore scuola e promozione Sabrina Montalbano. Finocchiaro ci ha tenuto a precisare che l’evento avrebbe dovuto svolgersi in un’altra location: “Avremmo voluto inaugurare così Villa Dante ma a causa dei ritardi abbiamo spostato tutto al Pala Rescifina”. Come ospite d’onore nella giornata di sabato sarà presente il grande campiona, e da qualche anno voce storica della pallavolo italiana in tv, Andrea Lucchetta.

La manifestazione sportiva “Trofeo regionale volley S3” è patrocinata dal Comune di Messina ed è organizzato dal Comitato Fipav Sicilia, insieme a quello territoriale di Messina. Si svolgerà sabato 11 maggio al PalaRescifina di Messina. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessore Finocchiaro – è avvicinare i giovani al mondo dello sport e allo stesso tempo rendere Messina sempre più città attrattiva e turistica. Le finali del campionato regionale di volley S3 rispondono a questa doppia finalità. Ad ospitare questo evento sarà il PalaRescifina, punta di diamante dei nostri impianti, ma il volley troverà spazio in futuro anche nelle nostre piazze. E’ uno sport in forte crescita come dimostrano negli ultimi anni i risultati dell’Akademia, che si candida ad un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione”.

Il presidente Fipav Messina Zurro, nel ringraziare l’Amministrazione comunale per la fattiva collaborazione, ha spiegato che “i finalisti territoriali di ogni provincia parteciperanno alla finale regionale di sabato e i vincitori maschile e femminile andranno alle finali nazionali. A Messina sarà nostro gradito ospite il grande campione Andrea Lucchetta”. La delegata Montalbano ha invitato “la cittadinanza, e in particolare i giovani, a partecipare all’evento di sabato, esempio di aggregazione e sana competizione”.