B Interregionale, Svincolati Milazzo supera Basket School Messina e avanza in semifinale

Milazzo fa pesare il fattore casa e chiude la sfida in gara 3, sfiderà Piazza Armerina in semifinale. Ai playout sconfitta Barcellona contro l'Antoniana in gara 1

Finisce a Milazzo la stagione della Basket School Messina, battuta 91-74 dagli Svincolati nella gara-3 dei quarti di finale dei playoff. Mamertini che indirizzano la sfida già nel primo quarto, chiuso in vantaggio 31-18 e con percentuali offensive elevatissime, per la formazione di coach Priulla prosegue il cammino ai playoff che li vedrà sfidare ora Piazza Armerina in semifinale.

La Basket School Messina prova a rientrare in partita, toccando anche il -5 in avvio di terzo parziale, ma gli Svincolati Milazzo sono implacabili e ricacciano sempre indietro i peloritani. Non bastano un Di Dio da 24 punti e le doppie cifre di Busco e Incremona (11 punti in uscita dalla panchina), con Milazzo che risponde con un Rimsa scintillante soprattutto nel primo quarto e la serata di grazia vissuta al tiro da Giambò.

In campo nel fine settimana, precisamente di sabato, anche Barcellona 4.0. La formazione tirrenica era impegnata in gara 1 della serie finale playout contro la Pallacanestro Antoniana. Per il gruppo giallorosso longanese arriva la sconfitta anche con scarto complite un primo quarto esagerato dei locali e un ultimo quarto in cui la formazione siciliana ha staccato la spina. Serve ribaltare la serie, pareggiando in casa e vincendo fuori, per mantenere la categoria.

Svincolati Milazzo – Basket School Messina 91-74

Pippo Sidoti conferma il solito quintetto formato da Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap, con i primi 90” che vanno via sul 4-4 dopo i canestro di Di Dio, Rimsa, Miaffo e ancora Rimsa. Milazzo piazza subito uno strappo importante con cinque liberi di Lalic e altri tre canestri di Rimsa (già in doppia cifra) per il 15-4 a 6’09” dalla fine del quarto. Rottura prolungata per la Basket School Messina che lamenta un paio di contatti non ravvisati su Tartaglia, mentre Milazzo allunga ancora con Quarta. Break di 13-0 stoppato dai liberi di Yeyap e dalla tripla di Di Dio, ma i padroni di casa replicano con Malual, ancora Rimsa dalla lunetta e Giambò. Tre liberi di Busco e un canestro di Miaffo portano i giallorossi sul 26-14, ma i ragazzi di Priulla sono semplicemente perfetti in attacco e chiudono il quarto con la tripla di Lalic e il canestro di Giannullo, mentre la Basket School Messina fissa il punteggio sul 31-18 con Busco e i liberi di Janic.

Tecnico a Sidoti in avvio di secondo quarto dopo l’ennesimo contatto sotto canestro non fischiato a Janic. Segna Bolletta dalla lunetta, poi vanno a segno anche Giambò e Di Dio, con Incremona, subentrato a Busco gravato di tre falli, che mette la tripla del 36-23. Terzo anche di Yeyap (dentro Guduric) e Di Dio prova a caricarsi la squadra sulle spalle realizzando 11 punti consecutivi, intervallati però dalle triple di Rimsa e Quarta che consentono a Milazzo di restare in doppia cifra vantaggio. Bella penetrazione di Incremona per il 46-38 a 2’22” dalla sirena, ma il parziale favorevole ai giallorossi è stoppato dalla nuova tripla di Bolletta, con il quarto che va in archivio sul 52-40 con uno squillo di Guduric e il canestro di Lalic.

La Basket School Messina prova a cambiare marcia in avvio di terzo parziale, segna con Tartaglia e Guduric e trova anche la tripla del 52-47 con Incremona. Break di 0-7, interrotto però da Lalic che cattura il rimbalzo in attacco, realizza un gran canestro e dà il via al controparziale di 8-0 dei locali per il 60-47 a 6’04”. Bombe di Incremona, Quarta e Di Dio, con il punteggio che torna a muoversi a 2’16” dalla sirena con Yeyap. Sul 63-54 Milazzo si affida ancora una volta ai tiri dalla lunga distanza e fa festa con Lalic e Giambò che proprio allo scadere segna anche il 72-58, disinnescando la realizzazioni precedenti di Di Dio e Miaffo.

2/2 di Tartaglia e tripla di Busco per aprire l’ultimo quarto, ma Giambò è una sentenza da tre e anche Malual va a segno da sotto. Cinque punti consecutivi di Busco per provare ad accendere gli ultimi sei minuti sul 78-68, ma Bolletta corona la serata di grazia da tre di Milazzo con l’undicesima tripla della partita mamertina. Yeyap mette due liberi a 3’40” dalla fine, Scredi in precario equilibrio inventa un canestro miracoloso e di fatto fa scorrere i titoli di coda sulla partita. Quinto fallo di Yeyap prima e Di Dio dopo, successive proteste e due falli tecnici comminati da un duo arbitrale che non ha convinto, tra metri di giudizio cambiati più volte nel corso della partita e incapacità di dialogo con giocatori e panchine. Rimsa e Lalic aumentano il bottino dalla lunetta, Tartaglia segna la tripla dell’86-74 e, con anche Busco fuori per cinque falli, Scredi chiude la partita con la bomba del 91-74.

Antoniana – Barcellona 4.0 87-59

Per i giallorossi longanesi, in finale playout, arriva una sconfitta in gara 1 in casa dell’Antoniana per 87-59. Partita in discesa per i locali dopo il 29-16 del primo quarto, al riposo lungo con la parziale reazione ospite le due squadre sono ferme sul 47-36. Nel terzo quarto ancora equilibrio con i locali che staccano un minimo gli ospiti siciliani (19-16) nel quarto poi crollano i numeri in attacco di Barcellona, solo 7, con l’Anotniana che si mantiene ai livelli dei due quarti precedenti per chiudere a 21 e in totale 87-59. Mercoledì 21 maggio Barcellona proverà a tenere aperta la serie al PalAlberti, l’eventuale gara 3 si disputerà nuovamente in casa della Pallacanestro Antoniana in Campagna domenica prossima 25 maggio, la sconfitta di questa serie retrocederà.

