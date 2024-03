B Interregionale. Tre vittorie dalle messinesi nel PlayIn Silver

Iniziano alla grande la seconda fase Basket School Messina, Barcellona e Milazzo. Sconfitte Orlandina (PlayIn Gold), Castanea e Fortitudo (PlayOut)

La prima giornata della seconda fase di Serie B Interregionale regala la sorpresa dell’Orlandina sconfitta in trasferta a Salerno, i paladini sono l’unica squadra messinese nel PlayIn Gold e li vede inseguire in classifica la Nuova Virtus Molfetta, ma i giochi sono molto aperti in quel girone.

Sorridono invece le siciliane, ma soprattutto le messinesi, del PlayIn Silver. Quattro vittorie contro le quattro dell’altro girone, restando alle messinesi la Basket School Messina rende tutto semplice contro Marigliano e si porta in testa nel girone alla pari con la Scandone Avellino. Formazione campana che dà vita ad un match con diversi sorpassi al PalaMilone dove nel finale i mamertini hanno la meglio. Emozioni palpabili anche al PalAlberti dove Barcellona rimonta dieci punti di svantaggio a metà gara e nel finale dopo i liberi dei longanesi gli ospiti sbagliano una tripla allo scadere che poteva valere il clamoroso ribaltone finale.

Nel PlayOut invece cominciano con una sconfitta sia Castanea che la Fortitudo Messina. Se i gialloviola si porta dietro dei punti preziosi che al momento li tengono al sicuro dalla zona caldissima i neroverdi di coach Cavalieri devono darsi una mossa perché sono ancora ultimi e rischiano le retrocessione diretta se non iniziano la risalita.

PlayIn Gold

L’Orlandina paga un pessimo primo quarto dove non supera la doppia cifra restando ferma a 8 punti segnati. Prova a reagire nel secondo chiudendo all’intervallo dietro per 34-30. Nuovo blackout nel terzo dove la Power Basket Salerno trova il suo miglior parziale vinto per 24-14 andando in vantaggio in doppia cifra che controlla nell’ultimo quarto di gara.

Molfetta – Reggio Calabria 69-65

Angri – Sala Consilina 63-71

Monopoli – Virtus Kleb Ragusa 72-75

Power Salerno – Orlandina 75-61

Nuova Virtus Molfetta 10 punti

Orlandina, Angri Pallacanestro, Virtus Kleb Ragusa, Sala Consilina 8

Power Basket Salerno 6

Action Now Monopoli, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4

PlayIn Silver

Vittoria agevole per la Basket School Messina che parte meglio di Marigliano (21-12) e controlla fino alla fine del terzo quarto le eventuali reazioni ospiti. Dal 63-52 di inizio ultimo quarto poi allunga ulteriormente con Marigliano che non supera la doppia cifra e si arrende con un distacco finale che supera abbondantemente la doppia cifra.

Barcellona rimonta al PalAlberti. Dopo due quarti a grande intensità tra le due squadre Corato è avanti 39-49. La formazione di coach Biondo però non abbassa i ritmi nel terzo parziale mettendo a segno 21 punti, si ferma invece Corato che con soli nove punti realizzati cede la testa della gara. Nell’ultimo parziale le due squadre si equivalgono, alla fine i liberi di Fernandez e Indelicato e la tripla sbagliata da Birra regalano la vittoria ai locali.

Battaglia della Svincolati Milazzo in possesso della sfera a spicchi (foto di Giuseppe De Paoli, dalla pagina Fb della società)

Spettacolare la sfida al PalaMilone tra Svincolati Milazzo e Avellino. Al vantaggio minimo degli ospiti nel primo quarto (18-21) risponde Milazzo con un parziale di 27 punti (10 di Battaglia) passando a condurre prima dell’intervallo per 45-32. Avellino non ci sta e la ribalta nel terzo quarto, uno scatenato Trapani (12 punti) e Bianco (8) rimettono i campani avanti per 55-56. Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto sino a quando sul 68 pari un libero di Odigie e poi la tripla di Bolletta fissano il finale sul 72-68, con due minuti abbondanti da giocare non arriveranno altri canestri.

Piazza Armerina – Lucera 91-79

Barcellona – Corato 79-77

Basket School Messina – Marigliano 79-61

Svincolati Milazzo – Avellino 72-68

Basket School Messina, Scandone Avellino 10 punti

Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina 8

Corato, Barcellona, Promobaslet Marigliano 6

Lucera 2

Play Out

Un black-out nel secondo quarto taglia le gambe alla Fortitudo Messina che inizia il girone playout perdendo 77-68 in casa della Dinamo Brindisi. Al PalaZumbo, i neroverdi giocano una splendida partita e conquistano tre parziali su quattro, ma a incidere sul punteggio è il 27-7 dei secondi dieci minuti. Una prestazione incoraggiante e che dà fiducia al gruppo di Claudio Cavalieri al cospetto di una squadra quotata e che ha messo in mostra una grande organizzazione di gioco. Resta il rammarico alla Fortitudo che può comunque tornare a casa soddisfatta di quanto mostrato. Da segnalare i 15 rimbalzi catturati da Nnabuife, con i neroverdi che vincono la battaglia sotto le plance (45-34). Doppia cifra, poi, per Marinelli, Simone Cavalieri, Kader e Tagliano.

Castanea inizia male e vien travolta dagli ospiti che nel primo quarto (11-23) li doppiano. Nel secondo la formazione pugliese non si ferma a mette a segno 30 punti, all’intervallo il punteggio è di 29-53. Il terzo quarto è il migliore dei messinesi 23 punti come Bari con il distacco che resta invariato ma nel quarto quarto nuovamente l’Adria Baria aumenta il distacco imponendosi per 62-91.

Dinamo Brindisi – Fortitudo Messina 77-68

Castanea – Adria Bari 62-91

New Basket Mola – Bim Bum Rende 85-81

Cus Catania – Cestistica Benevento 66-88

Cestistica Benevento 12 punti

Bim Bum Rende, Dinamo Brindisi 10

Castanea 8

Adria Bari 6

Cus Catania, New Basket Mola 4

Fortitudo Messina 2

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook della Basket School Messina,

foto di Giovanni Mazzullo

Articoli correlati