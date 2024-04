Niente acqua a Messina il 3 maggio per lo stop programmato

Lo comunicano Amam e Comune

MESSINA – Niente acqua in città per l’interruzione programmata. Amam e Comune di Messina comunicano che il quinto stop programmato per i lavori all’acquedotto Fiumfreddo avverrà venerdì 3 maggio. Il tutto salvo imprevisti o maltempo.

I lavori alla condotta principale della città hanno come obiettivo quello di ridurre le perdite e avvicinarsi alla possibilità di passare dalla quasi normalità di oggi, con zone che soffrono gravi carenze, alla normalità dell’acqua 24 ore su 24. “Grazie alla sostituzione di valvole, sfiati, giunti dielettrici e saracinesche, avremo sicuramente più pressione e quindi più acqua in città”, ha dichiarato il sindaco Basile.

