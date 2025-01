B Interregionale, tris di vittorie per Bs Messina, Castanea e Svincolati Milazzo

Scolari festeggiano l'accesso al PlayIn Gold, Sidoti: "Raggiunto l'obiettivo stagionale". Castanea ancora attaccata al treno playoff, sconfitta fuori casa Barcellona

La 18ª giornata di campionato in Serie B Interregionale va in archivio senza partite rinviate. Quasi una notizia con due partite, Barcellona-Antoniana e Castanea-Angri, ancora da recuperare. Nel frattempo arrivano le prime certezze con la Basket School Messina già qualificata al PlayIn Gold matematicamente grazie ai due punti ottenuti contro Rende. Vittoria per la Svincolati Milazzo, in casa contro Piazza Armerina che torna al secondo posto dietro Reggio Calabria che riprende il proprio cammino sconfiggendo Angri. Fuori casa si registra la vittoria del Castanea ai danni dell’Antoniana, la formazione di coach Cavalieri resta agganciata all’ultimo posto utile per ottenere la salvezza diretta e l’accesso al PlayIn Gold, ma la concorrenza a metà classifica è tanta, mentre sconfitto a Catanzaro il Barcellona Basket 4.0.

Così coach Pippo Sidoti dopo la vittoria ottenuta al PalaTracuzzi: “C’era molta tensione perché volevamo chiudere il conto, sono arrivati due punti importanti. Non siamo stati felici al tiro ma nelle ultime giornate le avversarie non hanno superato i 60 punti, quindi la difesa resta il nostro miglior attacco. Ad un certo punto del match abbiamo perso il ritmo e ci siamo disuniti un pochino, ma quando conta la vinciamo in difesa e sono sempre felice di questo. Ci restano quattro partite dove dare il massimo per portarci dietro più punti possibili per la prossima fase. Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale di cui non tanti erano convinti, a detta di molti questa squadra era inferiore rispetto a quella dello scorso anno. Sono contento per Janic, dopo 8 mesi è rientrato ed ha giocato bene, ha pochi allenamenti su gambe e testa, contento per lui e per noi visto che è un elemento importantissimo”. Leonardo Di Dio è il miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti (a cui aggiunge 8 assist), ma Sidoti ha risposte importanti anche da Miaffo che segna 16 punti e cattura anche 9 rimbalzi. A un passo dalla doppia doppia pure Tartaglia che chiude il proprio match con 8 punti e 10 rimbalzi. Nel prossimo turno la stracittadina tra Castanea e Basket School.

Basket School Messina – Rende 63-54

Con Diakhate non al top c’è Miaffo in quintetto insieme a Di Dio, Busco, Tartaglia e Yeyap. Il primo canestro della gara lo segna proprio il 7 di casa, con la gara che si ferma subito per un paio di minuti: interruzione necessaria per asciugare il parquet scivoloso. Al rientro, “scambio” di triple tra Gatta e Busco e primo fallo di Miaffo che, dopo l’incursione vincente di capitan Di Dio, completa un gioco da tre punti per il 10-4 a 7’16” dalla prima sirena. Parziale di 8-1 interrotto da Ballati, ma i canestri di Di Dio e Tartaglia valgono il 14-6. Si iscrive alla gara anche Yeyap e ancora Di Dio firma il 18-10. Quattro punti di Diouf per Rende che resta in linea di galleggiamento, con Miaffo costretto a lasciare il parquet per il secondo fallo personale, ma dopo aver realizzato il settimo punto del suo quarto (con 5 rimbalzi). Dentro Janic per l’esordio stagionale e squadre al primo riposo sul 21-14 dopo i liberi di Gomez.

Grande festa in avvio di secondo quarto per il canestro di Nikola Janic, con Di Dio che realizza il 25-15. Secondo fallo anche per Busco e lo stesso Janic, dentro Guduric che firma il +11. La Basket School Messina allunga con il 2/2 di Janic e i quattro punti in fila di Di Dio che valgono il 33-17 a 6’02”. Parziale di 12-3 e capitano di casa già in doppia cifra. La tripla di Guido e il canestro di Lucadamo interrompono il break e riportano sotto Rende, ma altri quattro punti consecutivi di Di Dio valgono il 37-22. Gli scolari, però, perdono continuità offensiva, non trovano la via del canestro negli ultimi 4’13” e Rende piazza un parziale di 0-8 per il 37-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Tartaglia torna a segnare in avvio di terzo quarto e piazza cinque punti che portano il punteggio sul 42-32. Antisportivo fischiato a Ginefra, la gara si fa caotica, gli arbitri comminano un tecnico a De Angelis e poi espellono anche Ginefra. Di Dio fa 2/2 ai liberi e Caruso realizza il 47-32. Inerzia tutta dalla parte dei messinesi, ma il quarto “sporco” finisce penalizzare i ragazzi di Pippo Sidoti, tanto che Rende rientra sul 47-38. Una stoppata di Tartaglia e una tripla di Miaffo ridanno la doppia cifra di vantaggio alla Basket School, ma Gomez, Ballati e Baquero riportano d’improvviso la Bim Bum Rende sul -4, con il terzo quarto che va in archivio sul 50-46.

Diouf accorcia sul -2 e Busco interrompe il break di 0-10 dalla lunetta dopo due 2’27” di gioco. Di Dio scappa via per il +6 e ancora Busco, dopo una palla recuperata, realizza il sottomano del 56-48. Controbreak di 8-0, ma gli ospiti non si arrendono dopo la tripla di De Angelis quando si entra negli ultimi cinque minuti di gioco. Fase cruciale del match: tecnici a Miaffo e alla panchina di Messina, con Rende che fa 3/4 dalla lunetta con Ballati e De Angelis e torna sul 56-54. Miaffo trova un canestro di vitale importanza, Yeyap segna un libero e la Basket School va sul 59-54. Gli scolari ritrovano la propria difesa nel momento più importante e inducono i calabresi a un pesante blackout offensivo. Il tap in di Miaffo a 35” dalla sirena vale di fatto la vittoria, con lo stesso camerunese che completa il punteggio finale sul 63-54 dalla lunetta.

Antoniana – Castanea 68-73

Sfida che nei primi due quarti resta su ritmi bassi. Castanea va in vantaggio e chiude il primo quarto sul 12-17, la reazione locale nel secondo quarto (13-9) porta le squadre al risposo lungo sul 25-26. I padroni di casa provano a dare lo strappo nel terzo quarto, il primo con una delle due squadre che supera i venti punti (23-18) e Castanea inizia l’ultimo quarto sotto per 48-44. Capitan Bellomo e compagni però non ci stanno e trovano la via del canestro più volte mettendo a segno 29 punti nel quarto finale contro i 20 di una comunque prolifica Antoniana, lo score finale sarà di 68-73 per i gialloviola.

Partita altalenante dove il migliore ai punti è stato Simone Roberto per Castanea con 21 punti, un cecchino dalla lunetta con 13/13, sono mancate però le triple per lui stasera. Il numero sette di coach Cavalieri è salito in cattedra nell’ultimo quarto con 16 punti realizzati di cui dodici liberi. In doppia cifra nell’intero match anche Mulevicius (12), Valente e Boccasavia (entrambi 11). Solita partita dominante per Angarica sotto canestro con 12 rimbalzi, unico cestista in doppia cifra nell’incontro.

Svincolati Milazzo – Piazza Armerina 76-69

Sempre avanti Milazzo nella sfida interna contro Piazza Armerina. Il primo quarto si chiude 22-19 per gli uomini del presidente Giambò, nel secondo aumenta il divario locale (25-13) e si va al riposo lungo sul punteggio di 47-32. Il terzo sarà il quarto più equilibrato con Svincolati che comunque aumentano di due lungezze il divario. Sul 64-47 inizia l’ultimo quarto, Milazzo va in gestione e nonostante perda il parziale (12-22) ottiene i due punti grazie al 76-69 finale. Bolletta (18), Lalic (14), Rimsa (13) in doppia cifra per i locali, Rimsa domina anche sotto il ferro con 13 rimbalzi.

Così coach Priulla al termine dell’incontro: “Mi piace iniziare facendo i complimenti alla squadra avversaria e faccio i complimenti anche ai miei giocatori. La squadra oggi ha avuto un crollo ma è riuscita a lottare nei momenti decisivi e portare a casa i due punti. Mi viene spontaneo ringraziare la squadra, tutti gli elementi anche chi si fa trovare pronto per un solo minuto e mezzo, per le emozioni che ci stanno dando”.

Academy Catanzaro – Barcellona 69-60

Ancora sconfitta Barcellona che dopo aver subito nel primo tempo, con Catanzaro avversario di giornata che si era portata avanti 41-31 dopo il primo tempo, era riuscita a ribaltarla nel terzo quarto col punteggio di 51-52. Nell’ultimo quarto però è venuta fuori nuovamente la formazione di casa che con un parziale netto (18-8) l’ha riportata dalla sua parte nel finale chiudendola sul 69-60. A Barcellona non bastano i 18 punti del nuovo arrivato Scortica, in doppia cifra a 10 anche Frizzarin. Domina sotto il ferro con 11 rimbalzi Marangon.

Risultati 18ª giornata e classifica Division H

Redel Reggio Calabria 34 punti

Svincolati Milazzo, Angri* 26 punti

Basket School Messina, Piazza Armerina 22 punti,

Castanea Basket*, Marigliano, Academy Catanzaro, Virtus Matera 14 punti

Rende, Antoniana* 10 punti

Barcellona 4.0* 6 punti

*partita in meno

