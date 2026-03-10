Italia Viva di Musolino si sfila dal centrosinistra a Messina

La senatrice, con Casa riformista, non fa più parte del campo progressista con Russo candidata. Ma smentisce una possibile alleanza con Scurria

MESSINA – La notizia era nell’aria. La Casa riformista non fa più parte del campo progressista per le amministrative a Messina. La nota del centrosinistra, dal tavolo regionale, a favore di Antonella Russo candidata a sindaca non vede più Italia Viva della senatrice Dafne Musolino nella coalizione. Ma smentisce una possibile alleanza con Marcello Scurria, candidato del centrodestra. “Destituita di ogni fondamento”.

In precedenza, il nome di Musolino era stato fatto ipotizzando un possibile ticket con la senatrice, nel ruolo di vicesindaca, all’interno del centrosinistra. E Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista, aveva lanciato la sua candidatura: “Per Messina chiederemo un confronto serio nella coalizione su un nome autorevole e profondamente radicato nella città come quello di Dafne Musolino: senatrice, donna di esperienza, forte, coraggiosa, competente, con una presenza costante sul territorio e la capacità di intercettare un consenso ampio”.

“Casa riformista aveva offerto al centrosinistra la candidatura di Dafne Musolino”

Il tutto per poi constatare, con punte critiche nei confronti del centrosinistra, che la candidatura della senatrice del partito di Matteo Renzi era tramontata: “Avevamo offerto alla coalizione la disponibilità di una candidatura autorevole come quella della senatrice Musolino, alla quale avevamo chiesto un impegno straordinario per la sua città. Siamo convinti che fosse la candidatura più adatta per competere e non solo per partecipare. Purtroppo tanti giorni sono passati invano. Così, invece che discutere con la città, si è discusso nelle sedi chiuse di partito. Per questo, con grande dispiacere, comunico che la candidatura di Dafne non è più sul tavolo e ci convocheremo nelle prossime ore per decidere cosa fare”.

Il dialogo con il movimento di Sciacca e Giorgianni

Nel frattempo, la stessa Musolino aveva lanciato un ponte politico verso il movimento civico di Gaetano Sciacca, in corsa per Palazzo Zanca con “Rinascita Messina”. La sua foto con l’ingegnere e l’ex senatore ed ex magistrato Angelo Giorgianni aveva fatto sorgere degli interrogativi. Poi la nota del presidente provinciale di Italia Viva Massimo Simeone smentiva un cambio di fronte: “La senatrice ha la capacità di coinvolgere i movimenti civici. Di sicuro non c’è nessun addio al centrosinistra ma bisogna estendere la coalizione a queste realtà: a moderati e riformisti. In alcune forze del campo progressista registriamo un atteggiamento troppo attendista e a tratti rinunciatario. Il nostro lavoro punta ad allargare il campo per renderlo competitivo e vincente”.

