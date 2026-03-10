 Italia Viva di Musolino si sfila dal centrosinistra a Messina

Italia Viva di Musolino si sfila dal centrosinistra a Messina

Marco Olivieri

Italia Viva di Musolino si sfila dal centrosinistra a Messina

Tag:

martedì 10 Marzo 2026 - 07:30

La senatrice, con Casa riformista, non fa più parte del campo progressista con Russo candidata. Ma smentisce una possibile alleanza con Scurria

MESSINA – La notizia era nell’aria. La Casa riformista non fa più parte del campo progressista per le amministrative a Messina. La nota del centrosinistra, dal tavolo regionale, a favore di Antonella Russo candidata a sindaca non vede più Italia Viva della senatrice Dafne Musolino nella coalizione. Ma smentisce una possibile alleanza con Marcello Scurria, candidato del centrodestra. “Destituita di ogni fondamento”.

In precedenza, il nome di Musolino era stato fatto ipotizzando un possibile ticket con la senatrice, nel ruolo di vicesindaca, all’interno del centrosinistra. E Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista, aveva lanciato la sua candidatura: “Per Messina chiederemo un confronto serio nella coalizione su un nome autorevole e profondamente radicato nella città come quello di Dafne Musolino: senatrice, donna di esperienza, forte, coraggiosa, competente, con una presenza costante sul territorio e la capacità di intercettare un consenso ampio”.

“Casa riformista aveva offerto al centrosinistra la candidatura di Dafne Musolino”

Il tutto per poi constatare, con punte critiche nei confronti del centrosinistra, che la candidatura della senatrice del partito di Matteo Renzi era tramontata: “Avevamo offerto alla coalizione la disponibilità di una candidatura autorevole come quella della senatrice Musolino, alla quale avevamo chiesto un impegno straordinario per la sua città. Siamo convinti che fosse la candidatura più adatta per competere e non solo per partecipare. Purtroppo tanti giorni sono passati invano. Così, invece che discutere con la città, si è discusso nelle sedi chiuse di partito. Per questo, con grande dispiacere, comunico che la candidatura di Dafne non è più sul tavolo e ci convocheremo nelle prossime ore per decidere cosa fare”.

Il dialogo con il movimento di Sciacca e Giorgianni

Nel frattempo, la stessa Musolino aveva lanciato un ponte politico verso il movimento civico di Gaetano Sciacca, in corsa per Palazzo Zanca con “Rinascita Messina”. La sua foto con l’ingegnere e l’ex senatore ed ex magistrato Angelo Giorgianni aveva fatto sorgere degli interrogativi. Poi la nota del presidente provinciale di Italia Viva Massimo Simeone smentiva un cambio di fronte: “La senatrice ha la capacità di coinvolgere i movimenti civici. Di sicuro non c’è nessun addio al centrosinistra ma bisogna estendere la coalizione a queste realtà: a moderati e riformisti. In alcune forze del campo progressista registriamo un atteggiamento troppo attendista e a tratti rinunciatario. Il nostro lavoro punta ad allargare il campo per renderlo competitivo e vincente”.

Articoli correlati

2 commenti

  1. Muccalapuni72 10 Marzo 2026 07:55

    Peccato… perché 500 voti li avrebbe presi…. 😀

    3
    2
    Rispondi
  2. nunme 10 Marzo 2026 09:56

    Purtroppo x lei..non ci sono possibilità…..
    Scurria a dx……..con i suoi sponsor….
    Sciacca e Giorgianni……
    Per correre da sola é troppo tardi…..
    Si goda questo scampolo di legislatura e resti a guardare.

    2
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
De Luca: “Sul ponte non decide Basile ma nella Stretto di Messina è assente la città”
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED