B Interregionale. Vincono Orlandina e Barcellona, sconfitte le altre messinesi

Va in archivio anche la terza giornata della seconda fase di Serie B Interregionale. Tra le squadre di basket messinesi sorridono solo l’Orlandina, vincente in casa contro Angri, e Barcellona che espugna il campo di Marigliano. Sconfitte invece Fortitudo Messina, Castanea, Svincolati Milazzo e Basket School.

Nei rispettivi gironi, con obiettivi diversi, quando mancano ancora cinque giornate e quindi potenzialmente 10 punti possono essere ancora conquistati, l’Orlandina nel PlayIn Gold si mantiene in vetta a quota 12 punti.

Mentre la Scandone Avellino, nel PlayIn Silver, prova la fuga a quota 14 punti, dietro a 10 Basket School appaiata proprio da Corato che l’ha battuta, a quota otto Barcellona e Milazzo, in questo girone i posti disponibili per i playoff sono solo i primi due. Nel girone Playout invece nonostante la battuta d’arresto Caastanea resta abbastanza fuori pericolo a quota 10, +4 sulla squadra che se terminasse così il girone disputerebbe lo spareggio salvezza, mentre la Fortitudo resta inchiodata a quota 2 in ultima posizione, la matematica non la condanna ancora ma serve una pronta reazione per togliersi almeno dalle ultime due posizioni che significherebbero retrocessione diretta in Serie C.

PlayIn Gold

In totale controllo l’Orlandina che dopo un iniziale tira e molla, l’unica volta che gli ospiti saranno avanti nel punteggio e nel primo quarto, scappa via chiudendo avanti il primo per 21-14 e andando al riposo lungo sul 38-25. Massimo vantaggio +20, 66-46, a metà dell’ultimo quarto di gioco poi la sfida è stata gestita negli ultimi minuti di gioco.

Orlandina – Angri 71-59

Viola Reggio Calabria – Monopoli 83-98

Sala Consilina – Power Basket Salerno 65-95

Virtus Kleb Ragusa – Molfetta 72-65

Orlandina, Virtus Kleb Ragusa 12 punti

Nuova Virtus Molfetta, Sala Consilina 10 punti

Angri Pallacanestro, Virtus Kleb Ragusa, Power Basket Salerno 8

Viola Reggio Calabria Action Now Monopoli 6

PlayIn Silver

Sconfitta per la Basket School Messina che dopo un inizio punto a punto con Corato viene doppiata nel secondo quarto (33-15) dai locali pugliesi che a fine terzo sono saldamente avanti per 77-51. Nell’ultimo quarto sopra i trenta punti gli scolari ma la formazione di casa stava ormai controllando la gara.

Resta il rammarico anche per la Svincolati Milazzo che dopo un primo quarto devastante contro Lucera (6-25) subisce la rimonta dei locali nei quarti centrali di gioco. Quando inizia l’ultimo quarto la sfida è tutta ancora da decidere sul punteggio di 57-54, nel finale i mamertini però sono sempre costretti a inseguire e non tornano mai avanti nel punteggio.

Unica vittoria in questo raggruppamento per la messinese Barcellona che espugna il campo di Marigliano. La formazione di coach Biondo dopo essere andata in svantaggio di sette punti nel primo quarto (28-21) reagisce e impatta all’intervallo lungo sul 38 pari. Negli ultimi due quarti poco a poco si costruisce il vantaggio che le permette di festeggiare la vittoria.

Avellino – Piazza Armerina 70-58

Corato – Basket School 96-85

Lucera – Svincolati Milazzo 74-70

Marigliano – Barcellona 72-80

Scandone Avellino 14 punti

Basket School Messina, Corato 10

Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Barcellona, Marigliano 8

Lucera 6

PlayOut

Pesante sconfitta esterna per la Fortitudo Messina nella terza sfida del girone playout: i neroverdi cadono 82-61 sul parquet della Tecnoeleva Adria Bari, con il divario che si allarga pesantemente con il break finale dei pugliesi di 20-5. I ragazzi di coach Cavalieri, nonostante le basse percentuali al tiro e dopo aver chiuso avanti il primo quarto sul 21-24, erano riusciti a restare aggrappati al match, rintuzzando tutti i tentativi di fuga dei baresi, ma il castello è definitivamente crollato dopo l’uscita dal campo per falli di Kader a 5’54” dalla sirena. Nell’ultimo quarto di gioco l’Adria ha chiuso per 24-11 in suo favore.

Sconfitto anche il Castanea sul campo del Brindisi. Locali che scappano via nei primi due quarti, al riposo lungo conducono la gara per 37-23, la reazione nel terzo in cui Castanea mette a segno 22 punti, Brindisi non ha mai fatto meglio, sembra rimettere in scia i gialloviola che approcciano l’ultimo quarto sotto solo di sette punti (52-45) ma negli ultimi minuti di gioco le due squadre si equivalgono e la rimonta di Castanea non si concretizza.

Brindisi – Castanea 72-66

Cus Catania – Mola 79-86

Adria – Fortitudo Messina 82-61

Benevento – Bim Bum Rende 92-77

Cestistica Benevento 16 punti

Bim Bum Rende, Dinamo Brindisi 12

Castanea, Adria Bari 10

New Basket Mola 6

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 2

