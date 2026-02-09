B Interregionale. Vittoria al Milazzo, Basket School Messina sconfitta a Bari

Nella 19ª giornata i mamertini stravincono il derby in casa della Ssd Barcellona Basket. Nella classifica aggiornata Viola Reggio Calabria prima in solitaria

La diciannovesima giornata in Serie B Interregionale di Basket ha presentato alcune sorprese. Su tutte lo stop della capolista Ragusa che cedendo all’overtime in casa di Brindisi cede la testa della classifica del girone F alla Viola Reggio Calabria vincente a Mola. Nel derby tirrenico la Svincolati Milazzo domina sul parquet di Barcellona Pozzo di Gotto al termine di un’ottima prova di squadra che ha visto i ragazzi di coach Priulla avanti sin dalla prima frazione chiudere dilagando.

Brusco stop invece a Bari per la terza messinese, l’EcoJump Messina Basket School, che cade sul parquet del fanalino di coda con il punteggio di 98-75 al termine di una gara praticamente sempre condotta dai pugliesi. Una sconfitta netta, maturata sin dall’avvio e resa ancora più pesante dai numeri al tiro e dal dominio a rimbalzo d’attacco dei padroni di casa. Squadra di coach Sidoti ancora una volta a due facce tra casa e trasferta e che non riesce a mantenere il livello del buon gioco fin qui spesso mostrato in stagione.

Barcellona Basket – Svincolati Milazzo 51-74

Al PalAlberti si parte con la tripla di Rimsa ed i due i liberi di Fraga per il +1 Milazzo dopo un minuto di gioco. La Svincolati prova a scappare, Rimsa e Malual realizzano per il +4 mentre la bomba di Malkic riporta sotto i padroni di casa. I ragazzi di Coach Priulla tentano il nuovo allungo trascinati dal loro lituano ed a 3’51 dalla prima sirena è +5 per i mamertini. Coach Bartocci chiama il suo primo timeout ed al rientro arriva la tripla di Fraga, – 2. Bolletta e Spada rilanciano avanti i biancoblù, Cessel prova a ridurre il gap, pronta la risposta di Alioto e la Svincolati chiude il primo periodo sul +2.

In avvio del secondo quarto Malual piazza la bomba del +5, Barcellona risponde con Sebastianelli ed Okereke agguantando la parità sul 22-22. I milazzesi però non ci stanno, Rimsa ancora da oltre l’arco, coadiuvato da Costa e da uno scatenato La Bua lanciano la Svincolati sul +9 a 2’24 dal riposo lungo. I locali provano a rientrare ancora con Sebastianelli ma si accende Maiorana che dalla distanza colpisce per il nuovo +9. Aguzzoli e compagni provano a scuotersi, ma Bolletta e Rimsa vanno a segno per il +10 al giungere della seconda sirena.

Al rientro dagli spogliatoi Costa in evidenza per il +12, Fraga ci prova ma Milazzo rimane avanti grazie al trio Malual-Costa-Maiorana. La formazione di Coach Priulla graze ad un’ottima fase difensiva limita le bocche di fuoco dei padroni di casa che non trovano tiri facili. Okereke tenta di scuotere i suoi ma nel finale del quarto Costa e quattro punti consecutivi di Maiorana chiudono il parziale sul 39-55 a favore della compagine del presidente Giambò.

Ultimi dieci minuti, Barcellona produce il massimo sforzo per rientrare in partita. Galipo’,Okereke e Fraga portano i suoi sul – 8. La Svincolati però non sta a guardare, Bolletta si fa valere nel pitturato, Maiorana realizza una nuova tripla ed un mostruoso Rimsa fa ancora la voce grossa. A 3’14 dalla fine è +19 Milazzo, i padroni di casa ormai alle corde alzano bandiera bianca.Nei minuti finali la Svincolati allunga ancora sospinta dal tifo incessante dei propri sostenitori al loro seguito. Sulla sirena il tabellone segna il +24 ad appannaggio dei mamertini.

Adria Bari – Basket School Messina 98-75

Coach Sidoti parte con il quintetto formato da Busco, Beltadze, Vinciguerra, Warden e Chakir. L’avvio è subito in salita: Bari cattura numerosi rimbalzi offensivi e trova tiri aperti con continuità. Il primo canestro è firmato da Warden, ma Vujic, Pavicevic e Garcia colpiscono immediatamente dall’arco per il 9-2 dopo tre minuti. Segnano Beltadze e Chakir con un gioco da tre punti, ma Bari allunga ancora. Chakir tiene Messina in linea di galleggiamento fino al -4, poi Grassi infila la quarta tripla pugliese e firma sette punti consecutivi. Vinciguerra e ancora Chakir provano a rispondere, ma la difesa messinese fatica e Grassi sale a dieci punti in fila. Primo quarto chiuso sul 30-22 dopo la schiacciata sulla sirena di Musikic.

Nel secondo periodo Calcagni firma il +10, mentre per Messina segna praticamente solo Chakir. Sidoti concede spazio anche a Marinelli, Iannicelli e Lo Iacono. Bari, però, aumenta i giri del motore: Pavicevic e Calcagni spingono fino al +17, Garcia (2/3) e Vujic dall’arco firmano il 48-26 completando un parziale di 18-4. EcoJump Messina frastornata, Busco segna in penetrazione, ma Pavicevic colpisce ancora da tre per il 52-29. Antisportivo a Beltadze e il divario si amplia ulteriormente. Vinciguerra prova a scuotere i suoi nel finale di tempo con schiacciata e libero aggiuntivo per il 56-34, ma due palle perse consecutive consentono a Bari di andare all’intervallo lungo sul +24.

Alla ripresa Pavicevic colpisce subito, poi Lo Iacono e Chakir riducono il gap fino al -21. Garcia risponde dall’arco e Calcagni inventa un canestro di grande qualità, spegnendo i tentativi messinesi guidati ancora da Busco e Chakir, che raggiunge per primo quota 20 punti in serata. Iannicelli va a segno, ma Messina non riesce mai a piazzare un break deciso, penalizzata dalle basse percentuali e dai continui rimbalzi offensivi concessi. Il terzo quarto si chiude comunque sul 69-54 dopo i canestri di Iannicelli e Vinciguerra.

Nell’ultimo periodo Chakir segna subito, Vujic risponde con la tripla, Iannicelli penetra con decisione e Vinciguerra riporta Messina sul 72-60, riaprendo momentaneamente la gara. È solo un’illusione: Garcia, Talluto e Pavicevic confezionano un parziale di 7-0 che chiude i giochi a sette minuti dalla sirena. Messina rientra ancora sul -13, ma due triple consecutive di Pavicevic riportano Bari sul +19 (86-67). Il break si allarga fino al 17-0, con i pugliesi che volano sul 96-67 e accompagnano la partita verso il definitivo 98-75.

Risultati 19ª giornata

Brindisi – Ragusa 96-95*

Molfetta – Corato 88-81

Catanzaro – Matera 82-70

Monopoli – Rende 90-67

Bari – Basket School Messina 98-75

Mola – Reggio Calabria 68-70

Barcellona – Svincolati Milazzo 51-74

Riposava Castellaneta

Classifica girone F

Viola Reggio Calabria 28

Ragusa 26

Brindisi, Matera 24

Academy Catanzaro, Monopoli 22

Molfetta 20

Basket School Messina, Svincolati Milazzo 18

Castellaneta, Barcellona 16

Corato 14

Mola, Rende, Adria Bari 6