Simone Milioti

Stop Messina Futsal, perso lo scontro al vertice contro Marsala

lunedì 09 Febbraio 2026 - 15:54

In serie A2 di calcio a 5 la capolista giallorossa cade per 7-2 in trasferta. Di Caropi e il capitano Piccolo le reti dei peloritani

MESSINA – Il Messina Futsal ha perso (7-2) in trasferta la sfida d’alta quota contro il Marsala 2012, proposta dalla 14ª giornata del campionato di Serie A2. Contrariamente a quanto possa fare intendere il risultato finale, la capolista del girone D è rimasta in partita per buona parte dell’incontro, prima di arrendersi nel finale. 

Sconfitta anche per la giovanile nonostante un’ottima prestazione. L’Under 19 perde di misura (3 a 2) contro la blasonata Meta Catania. Sul parquet del “PalaLaganà”, gli etnei si portano sul 3-0 ad inizio gara, ma poi subiscono l’orgogliosa reazione dei peloritani, due volte a segno con Saccone. La rimonta non si completa nel secondo tempo, nonostante il lodevole impegno profuso dai ragazzi cari a Fabio Interdonato. 

Marsala 2012 – Messina Futsal 7-2

Dopo le classiche fasi di studi, i padroni di casa sbloccano il punteggio grazie ad un autogol. Il capitano Nanni Piccolo fallisce una ghiotta occasione, calciando la sfera alta da posizione ravvicinata. Juan Cruz Caropi pareggia al 17’ con una perfida punizione dalla distanza, ma, a 9” dall’intervallo, i lilibetani vanno di nuovo a bersaglio. In avvio di ripresa, la spettacolare conclusione di Felder vale il +2 per il Marsala. Nanni Piccolo riporta in scia i giallorossi, insaccando la sfera del momentaneo 3-2. La successiva rete dei locali, che sfruttano un’incertezza dei rivali nell’applicare il “quinto di movimento”, indirizza inevitabilmente il match a cinque minuti dallo scadere. La contesa si chiude – di fatto – con l’espulsione (doppio giallo) di Damiano Saccone. Gli ultimi tre centri rendono troppo pesante il passivo per la formazione allenata da Giuseppe Fiorenza.

Risultati 14ª Serie A2: Regalbuto-Junior Domitia 4-2; Città di Acri-Blingink Soverato 2-6; Eur-Gear Piazza Armerina 3-1; Mazara 2020-Roma 3Z History 1-1; Marsala 2012-Messina Futsal 7-2. 

Classifica girone D: Messina Futsal 28; Marsala 2012 27; Gear Piazza Armerina 24; Mazara 2020 23; Eur 22; Blingink Soverato 19; Regalbuto 18; Roma 3Z History 12; Città di Acri 11; Junior Domitia 10. 

