 De Luca a Leonardi: “Il Salva Messina ha spezzato 40 anni d'irresponsabilità amministrativa”

De Luca a Leonardi: “Il Salva Messina ha spezzato 40 anni d’irresponsabilità amministrativa”

Redazione

De Luca a Leonardi: “Il Salva Messina ha spezzato 40 anni d’irresponsabilità amministrativa”

lunedì 09 Febbraio 2026 - 16:16

Il leader di Sud chiama Nord risponde alla nota dell'ex sindaco che però era rivolta a Basile. "Ho ereditato una città in condizioni finanziarie gravissime"

MESSINA – «Ho letto le dichiarazioni rilasciate dall’ex sindaco Leonardi e senza spirito di polemica ritengo però che ci siano dati oggettivi sui quali non ci sia margine per discutere. Nel 2018. quando sono arrivato a Palazzo Zanca, mi sono trovato a dover fronteggiare e pagare debiti accumulati nell’arco di oltre quarant’anni, puntualmente individuati amministrazione per amministrazione. Ho ereditato una città in condizioni finanziarie gravissime, certificate dai numeri e dagli atti ufficiali e solo il Salva Messina ci ha consentito di cambiare il destino e la storia di Messina”. Così Cateno De Luca replica alla nota, rivolta però a Federico Basile, scritta dall’ex sindaco Salvatore Leonardi.

Continua il leader di Sud chiama Nord: “Ogni rappresentante dell’intero arco costituzionale che, negli ultimi quarant’anni, si è alternato alla guida della città porta una quota di responsabilità: quelle difficoltà non sono riconducibili a un singolo sindaco, ma a intere compagini politiche che, nel tempo, hanno governato senza risolvere problemi strutturali, lasciando macerie amministrative a chi è venuto dopo.
Nel Piano di riequilibrio abbiamo affrontato e saldato debiti risalenti agli ultimi quarant’anni. Se tali passività sono emerse durante la nostra amministrazione è perché altri, prima, non hanno provveduto ad affrontarle. Nutro rispetto personale per Leonardi e non intendo alimentare polemiche, ma non posso accettare invasioni di campo quando si parla dell’eredità amministrativa che ho ricevuto e che mi sono assunto la responsabilità di gestire. Rivendico con chiarezza il fatto di aver preso in mano l’eredità di tutte le amministrazioni che mi hanno preceduto, dell’intero arco costituzionale che ha governato la città, affrontando problemi che per decenni erano stati rinviati».

Articoli correlati

7 commenti

  1. Franco Fabiano 9 Febbraio 2026 18:49

    Ma picchi’ ti ntrighi sempri tu? Stai a cuccia ogni tanto, rilassati e soprattutto fai rilassare un pochino anche noi!

    29
    29
    Rispondi
  2. messinesedoc 9 Febbraio 2026 19:01

    Mi viene solo da ridere, non aggiungo altro.

    26
    26
    Rispondi
  3. Giuseppe 9 Febbraio 2026 20:05

    Perché parla sempre lui, avete visto che Messina era senza sindaco da almeno 2 anni, sempre muto in gergo messinese

    21
    22
    Rispondi
  4. I 7 Nani 9 Febbraio 2026 21:24

    Ma se eri ancora bambino e giocavi in campagna perché non stai in silenzio e rispetti gli altri ??? Ma poi in questo frangente per Messina non sei nessuno…..solo per i tuoi 30mila affezionati

    20
    21
    Rispondi
  5. orus 9 Febbraio 2026 21:46

    Bisognerebbe solo ringraziare chi ci ha tirato fuori dal dissesto finanziario dagli ultimi decenni di politica che ha violentato la ns Città, ce ne fossero amministratori veri come lui

    10
    8
    Rispondi
  6. Andrea 10 Febbraio 2026 08:46

    Se chiami al telefono Basile, risponde Cateno.

    0
    0
    Rispondi
  7. Salvatore47 10 Febbraio 2026 11:23

    LEONARDI COSA HA FATTO PER MESSINA? NIENTE DI NIENTE.

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED