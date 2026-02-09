 Sotto effetto di droga e alcol picchia i genitori, arrestato 30enne

Sotto effetto di droga e alcol picchia i genitori, arrestato 30enne

Redazione

Sotto effetto di droga e alcol picchia i genitori, arrestato 30enne

lunedì 09 Febbraio 2026 - 15:31

Intervento dei carabinieri a Villafranca Tirrena. Lesioni per la coppia malmenata dal figlio

VILLAFRANCA TIRRENA – In preda all’alcol e alla droga, aveva cominciato ad aggredire i genitori. A picchiarli, provocando delle lesioni. Da qui la richiesta d’aiuto al 112 da parte della stessa coppia. Nella nottata di ieri, a Villafranca Tirrena, i carabinieri della Stazione di Messina Faro Superiore hanno arrestato un 30enne, messinese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

In particolare, quando i militari sono intervenuti, gli accertamenti eseguiti sul posto nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, poco prima, l’uomo aveva malmenato i genitori. In base alle cure mediche, i due hanno riportato lesioni guaribili dai 7 ai 30 giorni. La situazione documentata dai militari ha quindi consentito di procedere all’arresto del 30enne, portato alla Casa circondariale di Gazzi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED