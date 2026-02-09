Sotto effetto di droga e alcol picchia i genitori, arrestato 30enne

Intervento dei carabinieri a Villafranca Tirrena. Lesioni per la coppia malmenata dal figlio

VILLAFRANCA TIRRENA – In preda all’alcol e alla droga, aveva cominciato ad aggredire i genitori. A picchiarli, provocando delle lesioni. Da qui la richiesta d’aiuto al 112 da parte della stessa coppia. Nella nottata di ieri, a Villafranca Tirrena, i carabinieri della Stazione di Messina Faro Superiore hanno arrestato un 30enne, messinese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

In particolare, quando i militari sono intervenuti, gli accertamenti eseguiti sul posto nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, poco prima, l’uomo aveva malmenato i genitori. In base alle cure mediche, i due hanno riportato lesioni guaribili dai 7 ai 30 giorni. La situazione documentata dai militari ha quindi consentito di procedere all’arresto del 30enne, portato alla Casa circondariale di Gazzi.