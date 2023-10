Bagagliaio zeppo di cosmetici e profumi di dubbia provenienza, 51enne denunciato a Patti - Tempostretto

In auto aveva anche piastre per capelli e altri oggetti per signore. Carabinieri denunciano anche 2 ubriachi al volante

Cinque denunce, tante multe, diverse segnalazioni. E’ questo il bilancio dei controlli del fine settimana effettuati dai carabinieri della Compagnia di Patti. Controlli andati avanti anche di notte, in particolare lungo le strade del comprensorio particolarmente frequentate.

Oltre 100 i veicoli ispezionati e più di 130 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada. Due conducenti sono stati denunciati perché erano al volante ubriachi, si tratta di un 42enne e un 58enne, mentre un 20enne e un 51enne sono stati segnalati in Procura per porto abusivo di coltello di genere vietato.

Un 51enne infine è stato denunciato per ricettazione. Nel controllare l’auto, non assicurata, parcheggiata in strada, nel vano bagagli i militari hanno trovato diverse scatole di cosmetici e profumi, tre piastre elettriche per capelli. Tutto è stato sequestrato perché l’uomo non è stato in grado di fornire una plausibile dichiarazione sulla loro provenienza, adducendo di averli acquistati in un mercato rionale di Messina.

Nell’ambito dell’attività antidroga invece sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori due uomini, trovati in possesso di cocaina e marijuana per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.