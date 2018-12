Isola pedonale, tutto rinviato a domani. La farsa prosegue

Come fosse una decisione storica per la città. Invece è solo un mese di isola pedonale, che dovrebbe partire dall'8 dicembre, ma ancora una decisione non c'è. Neppure oggi, 6 dicembre, quando sembrava dovesse essere il giorno decisivo.

In Consiglio comunale si è consumata una seduta farsa, iniziata con un'ora e mezza di ritardo e mai sul punto che doveva essere una "priorità". La segretaria generale Rossana Carrubba ha riportato gli articoli del regolamento che consentono il prelievo della delibera ma il consigliere Gaetano Gennaro ha stigmatizzato la scelta di calendarizzarla proprio in coincidenza col previsto question time, criticando l'amministrazione comunale per le scarse risposte alle interrogazioni. Sulla stessa linea Massimo Rizzo, che non concorda col parere della segretaria, poi le intemperanze di Salvatore Sorbello ed è a questo punto che il vicesindaco Salvatore Mondello ha perso le staffe e ha detto "no a questo teatrino".

Invece che di isola pedonale, quindi, si è parlato di asili nido, palagiustizia, parcheggi, servizi sociali, argomenti importanti ma non così urgenti. L'isola, invece, sarà trattata in un nuovo Consiglio domani, alle 9, praticamente il giorno prima rispetto all'avvio previsto.