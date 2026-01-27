Tangenziale di Messina al buio. Il Cas: “Lavori in corso, finiranno entro il 2026”

Il direttore generale del Consorzio Autostrade spiega di non essere riuscito ad essere presente in Commissione ma di aver inviato una nota al Comune

“Abbiamo ricevuto convocazione il 22 gennaio e il giorno dopo abbiamo inviato una nota in cui spieghiamo quello che stiamo facendo. Contavo di essere presente in Commissione ma purtroppo sono sopraggiunti impegni urgenti che non me lo hanno consentito”. Il direttore generale del Cas, Consorzio autostrade siciliane, Franco Fazio, spiega la sua assenza alla Commissione consiliare convocata a Palazzo Zanca per parlare dell’illuminazione della tangenziale di Messina.

Gli interventi già fatti

In quella nota il Cas spiega che i lavori sono in corso. “Il Consorzio ha in corso di esecuzione un Accordo Quadro triennale per la manutenzione che comprende la tratta in questione. Tale appalto ha già previsto delle attività di manutenzione per la tangenziale di Messina ed in particolare si è già provveduto al ripristino dell’illuminazione delle gallerie San Giovanni, Bordonaro, Perara, Spadalara e Banditore e del ripristino dell’illuminazione degli svincoli di Tremestieri e di San Filippo”.

Gli interventi non risolutivi

“Inoltre, sono stati effettuati degli interventi di ripristino dell’illuminazione presso gli svincoli di Gazzi, Messina Centro e Boccetta che non si sono rivelati risolutivi per via della vetustà e lo stato di degrado degli impianti esistenti (situazioni peggiori rispetto agli svincoli di Tremestieri e San Filippo)”.

Lavori in corso negli svincoli Centro e Gazzi

“Allo stato attuale sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino totale con sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti (a tecnologia Led) di tutta la tangenziale in particolare si sta procedendo alla rimozione dei pali dello svincolo di Messina Centro e dello svincolo di Gazzi”.

830 pali

Il Cas spiega “che il numero totale di pali lungo tutta la tangenziale di Messina (nastro autostradale e svincoli) è pari a 830, una quantità notevole che determinerà un periodo lungo di attività in quanto dovranno svolgersi con il traffico autostradale, cercando di limitare al massimo il disagio alla circolazione e quindi ove possibile effettuando le lavorazioni in orari notturni”.

Fine lavori entro il 2026

“Si procederà per gradi iniziando dagli svincoli per poi passare al nastro autostradale; quindi, si prevede di terminare tutte le attività entro il 2026, compatibilmente con gli interventi urgenti che si dovessero palesare per il ripristino della sicurezza della circolazione nelle rimanenti tratte oggetto dell’Accordo Quadro”.