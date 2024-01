Bagnara Calabra. Incendiata un’auto della Polizia Locale 

La macchina della Polizia Locale era parcheggiata di fronte al comando e a pochi metri da Palazzo San Nicola, sede del Comune

BAGNARA CALABRA – La scorsa notte, è stata incendiata un’auto della Polizia Locale. La macchina era parcheggiata di fronte al comando e a pochi metri da Palazzo San Nicola, sede del Comune. I carabinieri di Bagnara e di Villa San Giovanni, una volta giunti sul posto hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili. Il sindaco Adone Pistolesi lo ha definito un atto di una gravità inaudita. “E’ un chiarissimo attacco a Bagnara, a tutti noi, alla cittadinanza onesta e perbene, a questa Amministrazione Comunale che in piena sintonia con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sta lavorando incessantemente per condividere e vedere riaffermare le regole e i principi di civile convivenza. Piena e incondizionata affettuosa solidarietà alla nostra Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Lopes Rosalinda e a Tutte le Donne e gli Uomini della nostra Polizia Locale. Tutti uniti, ancora più forti e convinti contro ogni coacervo di malaffare, ovunque sia annidato e la merda che ha ordinato e realizzato questo atto vile e indegno che lede e offende Bagnara, le istituzioni e lo Stato”.

Salvatore Zucco, comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria: “Vile attentato”.

“Il vile attentato di stanotte dimostra che l’azione di tutela della legalità svolta diuturnamente dalla Polizia locale, nella fattispecie del comune di Bagnara, è incisiva e costante. Non ci sono alternative rispetto al solco tracciato di perseguimento di virtuosi percorsi di legalità. Il sottoscritto, unitamente a tutti i componenti del Corpo della città di Reggio Calabria, è vicino ai colleghi di Bagnara, che di certo non arretreranno di un millimetro rispetto ai loro doveri istituzionali”.

La solidarietà di Falcomatà e Brunetti

“L’episodio avvenuto è molto grave – scrivono in una nota Falcomatà e Brunetti – se come appare dovesse essere confermata la matrice dolosa dell’incendio sarebbe un segnale preoccupante, soprattutto considerando la virtuosa azione di sostegno alla legalità e allo sviluppo che l’Amministrazione comunale di Bagnara sta portando avanti in questi anni. Al sindaco Adone Pistolesi, al Consiglio comunale, alla Polizia Locale e a tutti i cittadini di Bagnara giunga la vicinanza del Comune di Reggio Calabria, nella speranza che chi si è reso protagonista di tale deprecabile atto intimidatorio possa essere presto assicurato alla giustizia”.

“Purtroppo oggi ci troviamo nostro malgrado a dover registrare l’ennesimo atto di violenza nei confronti di una pubblica amministrazione territoriale, in questo caso diretto alla Polizia Locale che ne costituisce il braccio operativo in termini di contrasto all’illegalità ed al servizio della sicurezza di tutti i cittadini. Ogni anno sono centinaia gli episodi ed i gesti intimidatori che coinvolgono i nostri comuni e gli amministratori in carica. E’ una condizione inaccettabile, per la quale è necessario richiamare l’attenzione delle massime istituzioni nazionali”. “Le statistiche diffuse annualmente – spiegano ancora Falcomatà e Brunetti – affermano che la Calabria e la nostra area metropolitana sono tra i territori più colpiti da episodi di violenza che riguardano gli Enti locali. E’ necessario lavorare in maniera determinata per invertire questa tendenza inaccettabile. Lo dobbiamo alla cittadinanza naturalmente, ma soprattutto a chi, come in questo caso gli agenti della Polizia Locale di Bagnara, indossa ogni mattina la propria uniforme nella consapevolezza di prestare la propria attività quotidiana al servizio della sicurezza della comunità. E’ assurdo che ciò debba avvenire con rischi di questo tipo”.