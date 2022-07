Bagnara Calabra. Partirà dal porto di Bagnara la goletta degli Oscar Green giovani Coldiretti - Tempostretto

“Veleggiando” nell’azzurro mare di Calabria saranno svelati i nomi delle sei imprese under 40, vincitrici di questa edizione 2022

BAGNARA CALABRA – Giovani agricoltori motivati che vogliono riprendersi il futuro e che a bordo della motonave “Angelo Azzurro”, che partirà dal porto di Bagnara Calabra (RC) martedì 26 luglio alle ore 11.00, prenderanno il largo “veleggiando” nell’azzurro mare di Calabria e saranno svelati i nomi delle sei imprese under 40 che hanno vinto l’edizione 2022 del Premio Oscar Green Calabria, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

Come si ricorderà l’edizione 2021 aveva avuto come ospite il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. “Sarà una giornata memorabile, emozionante e ricca di fascino– afferma Enrico Parisi delegato regionale dei giovani di Coldiretti – perché è sempre una grande emozione ricevere un premio, soprattutto se in relazione al proprio lavoro e proprio per questo, nello spirito del concorso, saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione e un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che hanno avuto come obiettivo la tutela e l’arricchimento economico-sociale del territorio”.

Le categorie in concorso sono: Energie per il futuro e sostenibilità, Impresa Digitale, Campagna Amica, Custodi d’Italia , Fare Filiera, Coltiviamo solidarietà. Alla selezione 2022 – riferisce Coldiretti – hanno partecipato 38 aziende condotte da giovani. I giovani della nostra regione – continua Coldiretti – dimostrano vitalità e le imprese che in questi anni hanno partecipato all’Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità e si sono distinte anche a livello nazionale vincendo il premio, come accaduto ad esempio l’anno scorso, con l’impresa calabrese di Antonio Lancellotta di Scalea specializzata nell’agrofotovoltaico unito alla coltivazione del cedro.

“Sono insomma – sottolinea il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto -storie e realizzazioni di giovani, che realizzando prodotti originali e servizi che arricchiscono il territorio con l’ambizione di costituire il nuovo paradigma agricolo, a beneficio di tutti”. All’importante evento parteciperanno insieme ai giovani, provenienti dalla regione, il delegato regionale Enrico Parisi, i delegati provinciali, i Presidenti e Direttori della Coldiretti della Calabria. E’ particolarmente gradita la presenza dei giornalisti ospiti dei giovani della Coldiretti Calabria.