Bagnara Calabra. Violenta aggressione tra vicini, uomo arrestato, vittime in ospedale

Dopo la brutale aggressione ai danni di due vicini, l'uomo in evidente stato di alterazione, è stato arrestato dai carabinieri

BAGNARA CALABRA – Momenti di forte tensione nel quartiere Marinella di Bagnara Calabra, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo una brutale aggressione ai danni di due vicini di casa. L’episodio ha scosso la comunità locale, richiamando l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica e presumibilmente sotto l’effetto di alcol, avrebbe aggredito violentemente una coppia residente nella stessa zona.

All’arrivo dei Carabinieri, la scena appariva particolarmente grave: due motocicli completamente distrutti e gettati a terra, e l’abitazione delle vittime con segni evidenti di danneggiamento.

L’uomo aggredito presentava il volto coperto di sangue, ferito alla nuca con colpi inferti tramite una pedana in legno e un mattarello da cucina, entrambi rinvenuti sul posto e sequestrati perché ancora intrisi di sangue. La donna, colpita con un pugno al volto, avrebbe perso i sensi a causa dell’impatto.

Dopo aver prestato i primi soccorsi e raccolto le testimonianze, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’indagato, che mostrava ancora evidenti segni di colluttazione sulle mani ed era in forte stato di agitazione.

Le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali, danneggiamento e minacce.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.