Bagno di folla per il Capodanno a Taormina e già si pensa al Carnevale - Tempostretto

Pienone nella Perla dello Jonio. Oggi in programma una riunione sul prossimo evento di febbraio

TAORMINA – Un autentico bagno di folla per il Capodanno a Taormina, con una piazza Duomo gremita per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e non si sono registrati particolari disagi. “Siamo molto soddisfatti – ha evidenziato l’assessore al Turismo, Andrea Carpita – perché tutto è andato come auspicavamo. In poco tempo, siamo riusciti a mettere in piedi un evento che ci era stato richiesto dalla cittadinanza e dagli operatori economici. Il mio grazie va alle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale – oltre agli uomini della sicurezza privata e alle guardie particolari giurate, per il grande impegno profuso affinché tutto si svolgesse in ordine e in piena sicurezza. Non è stato facile perché la notte di San Silvestro nel centro storico si è registrato un notevole afflusso di persone”.

L’azione dell’Amministrazione comunale di Taormina per destagionalizzare l’offerta turistica va avanti senza pause. L’assessore Carpita è già al lavoro per organizzare il prossimo evento, il Carnevale taorminese. L’obiettivo è organizzare una serie di appuntamenti dal 16 al 21 febbraio prossimi, con in coinvolgimento delle associazioni locali e dei cittadini. A tal proposito, lunedì 2 gennaio, alle 17, a Palazzo dei Giurati, è stata fissata una prima riunione operativa. L’incontro è aperto a tutti i cittadini che vorranno collaborare. “Chiunque voglia dare una mano è il benvenuto – anticipa l’assessore Carpita – lavoreremo tutti insieme per organizzare al meglio il prossimo carnevale taorminese”.