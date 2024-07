Balneazione assistita. Milazzo, a Ponente arrivano le sedie job

A Milazzo, nella spiaggia di Ponente, sono state collocate le sedie jod che favoriranno la balneazione per le persone con disabilità

MILAZZO – Nella spiaggia di Ponente, a Milazzo, sono state collocate le sedie job grazie alle quali le persone con disabilità motoria potranno raggiungere agevolmente la battigia e il mare. Lo scorso 22 luglio la collocazione della prima sedia job, alla presenza del sindaco Pippo Midili, del neo assessore Natascia Fazzeri e dei rappresentanti della cooperativa “Confraternità Misericordia” di Spadafora.

Il servizio di assistenza, gestito dalla cooperativa, sarà attivo presso la spiaggia delle ex Cupole dalle 9.00 a sera. Si prevede il servizio, inoltre, anche presso l’area adiacente il campo sportivo “Marco Salmeri”.

«Due punti di spiaggia libera -ha dichiarato Midili- che sulla scorta del positivo esperimento dello scorso anno, renderanno fruibile la spiaggia davvero a tutti. Un bagnino, un assistente alla balneazione ed un ausiliario avranno il compito di portare ed assistere il disabile in acqua. Il Comune -ha concluso- ha anche previsto un parcheggio per le auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, una pedana che consente il collegamento fino alla battigia oltre ovviamente la sedia Job».