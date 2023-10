"Bande di piccoli bulli terrorizzano i ragazzini a Piazza Cairoli" - Tempostretto

La denuncia di un padre: "Sabato scorso è toccato a mio figlio e a un suo amico ma ogni fine settimana imperversano, minacciando e picchiando"

MESSINA – “Ogni sabato sera un ragazzino rischia di essere vittima di una banda di piccoli bulli a Piazza Cairoli. E non solo. Anche a Piazza Antonello. Quindici giorni fa uno ha ricevuto uno schiaffo perché, questa era la motivazione, aveva osato guardare il bullo di turno. Da padre, vivo nel terrore ogni sabato. E, l’ultima volta è toccato a mio figlio e a un suo amico, tredicenni, di essere aggrediti e minacciati da due ragazzine, pronte a chiamare rinforzi. Si tratta di bande con bulletti sui 13-15 anni”. A parlare è un genitore preoccupato, che aggiunge: “Denuncio lo scarso controllo che c’è nel territorio, anche se le forze dell’ordine fanno quel che possono. Il fine settimana ci sono tantissimi ragazzi e la pattuglia gira ma non può controllare tutti. E denuncio soprattutto l’inciviltà e la giungla che vigono in centro. Non possiamo vivere nel terrore che i nostri figli siano pestati e derubati”.

Racconta l’uomo: “A un ragazzo hanno rubato il cellulare e, sabato scorso, mio figlio e il suo amico sono stati aggrediti a colpi di limone sulle schiene da due ragazzine a piazza Cairoli lato mare. Loro sono stati prudenti e hanno evitato il peggio. Dopo che hanno ricevuto gli attacchi, hanno scongiurato l’arrivo del resto della banda, con i maschi, perché si sono messi a raccogliere i limoni a terra, prendendo anche dei calci sul sedere. Ma esisteva il rischio che la situazione degenerasse. Poi mio figlio ha rinunciato a stare fuori con gli amici, chiamandomi e dicendomi che non si sentiva bene. Ma non è giusto rimanere traumatizzati da questi episodi”.

Il genitore mette in risalto che “in questo periodo c’è chi è stato picchiato e chi è stato minacciato. Qualcuno dei coetanei di mio figlio, in un’altra occasione, si è rifugiato nei negozi vicini; altri sono scappati. Sono gruppi che seminano il panico. Ma così siamo privi di mandare in giro i nostri figli con serenità. E non è giusto”.

