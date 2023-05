Bandiera blu 2023, in Sicilia conferma per 11 Comuni. 6 messinesi ma non il capoluogo - Tempostretto

Bandiera blu 2023, in Sicilia conferma per 11 Comuni. 6 messinesi ma non il capoluogo

4 Comuni jonici e 2 tirrenici, ancora rinviato l'obiettivo per Messina Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari (Acquacalda, Canneto, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Terrmali, Stromboli Ficogrande) e Tusa. Sono confermati anche nel 2023 gli stessi Comuni messinesi bandiera blu. In provincia di Messina 6 Comuni su 11 siciliani. Poi 4 in provincia di Ragusa (Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa), 1 in provincia di Agrigento (Menfi). Ancora niente da fare, dunque, per il Comune di Messina, che punta a inserire le spiagge di Santa Margherita e Capo Peloro. Nonostante i servizi siano migliorati, negli anni, l'obiettivo non è ancora raggiunto.