Bandiera Blu. Nel Messinese 7 conferme più le novità Messina e Nizza, fuori Lipari

Dopo anni di tentativi, il capoluogo ottiene il riconoscimento per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita

Messina, finalmente, ce l’ha fatta. Se la provincia da anni è protagonista delle bandiere blu, dal 2025 c’è anche il capoluogo, con Capo Peloro e Santa Margherita.

Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee, Fondazione per l’educazione ambientale), conferma il valore di un percorso intrapreso negli ultimi anni per migliorare la qualità delle spiagge libere, dei servizi offerti e della promozione turistica.

Tre i tratti di costa premiati, per un totale di oltre 11 km: Messina Nord (4.087 metri), Messina Tirreno (3.947 metri) e Messina Sud (2.675 metri).

Ma l’onda blu si allarga a quasi tutta la fascia costiera della provincia jonica. Confermate Santa Teresa di Riva (nono anno), Alì Terme (sesto anno), Roccalumera (quinto anno), Furci Siculo (quarto anno) e Letojanni (al suo secondo riconoscimento). A loro si aggiunge Taormina, che bissa il successo dello scorso anno con la spiaggia di Mazzeo. La novità è Nizza di Sicilia, che festeggia la sua prima Bandiera blu dopo precedenti tentativi. Con Tusa (sulla costa tirrenica) anch’essa riconfermata, sono complessivamente 9 le località della provincia di Messina, compreso il capoluogo, a potersi fregiare del prestigioso vessillo. Esce, invece, Lipari.

I criteri di assegnazione

La Bandiera blu viene assegnata ogni anno sulla base di 32 criteri che valutano la gestione sostenibile del territorio, la qualità delle acque di balneazione, i servizi offerti, l’educazione ambientale e la sicurezza. Quest’anno, inoltre, la Fee ha chiesto ai Comuni di presentare un Piano d’Azione per la Sostenibilità per il triennio 2025-2027, focalizzato su obiettivi chiave come la mobilità sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la protezione degli ecosistemi.

A livello nazionale, l’Italia può vantare 246 località Bandiera blu nel 2025, con 15 nuovi ingressi e 5 uscite, tra cui le siciliane Ispica e Lipari. La Sicilia conferma complessivamente 14 Bandiere blu, di cui ben 9 in provincia di Messina.

Esulta il sindaco Basile

Eccellenza delle acque, servizi e sicurezza in spiaggia, efficienza dei sistemi di depurazione, gestione sostenibile dei rifiuti, educazione ambientale, e mobilità sostenibile. “Il riconoscimento odierno – dice il sindaco Federico Basile – valorizza un lavoro partito nel 2018, quando abbiamo scelto di puntare sulla sostenibilità e sull’identità ambientale come motore di sviluppo. Ottenere la Bandiera Blu è un traguardo straordinario che proietta Messina su scala internazionale e dimostra che anche una grande città può coniugare crescita, tutela del mare e qualità urbana. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo obiettivo: è una vittoria della città, delle comunità costiere e di chi ogni giorno lavora con impegno per raggiungere risultati importanti”.

“Abbiamo lavorato con impegno per raggiungere elevati standard di qualità ambientale – aggiunge l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti – implementando politiche sostenibili, potenziando i servizi ai bagnanti e promuovendo la consapevolezza ambientale tra cittadini e turisti. La Bandiera Blu non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio”.

