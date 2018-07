Risanamento. Accorinti acquistava alloggi, De Luca vuole affittarli

Finora tutti, chi più chi meno, hanno fallito. Anche il neo sindaco Cateno De Luca tenta la missione risanamento, un continuo tira e molla con la Regione che dovrebbe erogare i 40 milioni residui della legge 10 del 1990.

La giunta Accorinti aveva tentato la strada dell'acquisto degli alloggi sul mercato. Una bella idea, in teoria, perché permetteva di risparmiare tempo e denaro, ma nei fatti si è scontrata con la realtà e con i ricorsi giudiziari, che non hanno consentito di chiudere neppure l'unica operazione avviata, quella per 39 alloggi da destinare ai baraccati di Fondo Fucile.

De Luca, invece, pensa di "prendere in locazione circa 1000 immobili", sempre con quei 40 milioni. Ieri ha incontrato l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, e gli ha chiesto di fissare un incontro urgente a Palermo "per definire l’avvio delle procedure di costituzione dell’Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, finanziata con 500mila euro cosi come previsto dall’articolo 62 della legge regionale numero 8 dell'8 maggio 2018".

Il sindaco sollecita l'arrivo dei fondi necessari. "La situazione - dice De Luca a Falcone - non è più tollerabile sotto il profilo igienico-sanitario e sotto il profilo della salvaguardia della pubblica e privata incolumità".