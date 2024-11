Barcellona, 2900 dosi di droga sequestrate dai Cc

Fermato uno spacciatore che si aggirava con l'hashish addosso. A casa trovato anche un coltello vietato e 2 cartucce per pistola calibro 9

Barcellona Pozzo di Gotto- Aveva addosso 250 grammi di hashish e se ne andava in giro al centro della cittadina. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane straniero fermato dai Carabinieri del Radiomobile.

L’uomo è stato notato aggirarsi a lungo a piedi per le vie del centro e, quando ha notato la pattuglia, ha provato a dileguarsi in fretta. Atteggiamento che ha insospettito i militari, che lo hanno fermato e perquisito trovandogli addosso la sostanza stupefacente.

In casa nascondeva altri 5 grammi della medesima sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione, intrisi di residuo di droghe, un coltello a serramanico di genere vietato e 2 cartucce per pistola calibro 9.

La droga è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio, all’esito dei quali è risultato sarebbe stato possibile ricavare più di 2900 dosi da immettere nelle piazze di spaccio. L’uomo è stato fermato ed ha trascorso la notte in cella di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice.