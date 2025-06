Barcellona Basket 4.0 presenta il tecnico Federico Cigarini

Bagno di folla per il nuovo tecnico: "Sorpreso dal calore e passione della città". La società presenterà il nuovo organigramma ed è pronta a riabbracciare Melone e Catanesi

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Una piacevolissima ed emozionante serata in un bar a Spinesante, dove si è tenuta la presentazione ufficiale a stampa e città di coach Federico Cigarini. Numerosi appassionati hanno voluto conoscere il nuovo allenatore giallorosso, facendogli sentire subito il grande calore di cui è capace il pubblico barcellonese. Pochi minuti di formale presentazione introdotta al neo responsabile ufficio stampa Benedetto Orti Tullo che ha dato il benvenuto al tecnico e ha sottolineato subito il positivo impatto di Cigarini con la città.

Le prime parole di Cigarini

“Sono rimasto davvero sorpreso dal calore e dalla passione di questa città – ha subito affermato il tecnico Cigarini – Quando sono venuto a giocare due stagioni fa, sono rimasto sorpreso dalla voglia e dall’attaccamento della gente verso la squadra. Quando ho firmato, ho pensato per la prima cosa a questi aspetti. Ho voglia di rifarmi, così come questo ambiente. Sono rimasto fermo per una stagione per motivi miei personali, adesso ho voglia di tornare a combattere. Così come ce l’ha questa piazza. Voglio che i tifosi possano vivere tante belle soddisfazioni. Io sono qui non per me, ma per voi. Per far venire fuori di nuovo quella voglia di combattere che appartiene a Barcellona”.

Annunciate anche due novità sul Barcellona Basket 4.0

Nel contesto della presentazione del tecnico si è proceduto a comunicare il cambio di ragione sociale del sodalizio e nella giornata odierna sarà reso noto il nuovo organigramma. La seconda novità, che sarà svelata nel dettaglio nei prossimi giorni, riguarda i graditi ritorni di due figure da sempre vicine al basket barcellonese. Si tratta di Peppe Melone che ricoprirà il ruolo di responsabile area tecnica e di Vincenzo Catanesi cui spetterà la carica di direttore sportivo.

