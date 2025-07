Barcellona Basket ufficialmente ripescata in Serie B Interregionale

Il presidente Russo: "Accogliamo notizia con entusiasmo, presto i primi colpi di mercato"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La società Barcellona Basket è lieta di annunciare che è finalmente ufficiale il ripescaggio nel campionato di Serie B Interregionale di pallacanestro. La società del Longano, accolta la notizia con grande entusiasmo, è già pronta a costruire un roster all’altezza delle aspettative della piazza. “Non abbiamo aspettato neanche un giorno per presentare domanda di ripescaggio – ha dichiarato il presidente Antonio Maria Russo – e accogliamo questa notizia con tantissimo entusiasmo. Abbiamo in dirittura d’arrivo diverse trattative e presto annunceremo i primi colpi di mercato. Vogliamo costruire una squadra solida da affidare alla sapiente guida di coach Federico Cigarini. Chiedo alla nostra gente di starci vicini. Insieme potremo prenderci delle bellissime soddisfazioni!”.

La società ricorda Mattia e Simone

La buona notizia del ripescaggio arriva tuttavia in un momento di profondo dolore per la Città di Barcellona Pozzo di Gotto. Il massimo dirigente giallorosso, quindi, rivolge un sentito pensiero anche a Mattia e Simone, i due giovanissimi che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte del 15 luglio: “In questo momento, intendo rivolgere un pensiero a Mattia e Simone che ci hanno lasciati troppo presto, rapiti da un destino crudele. La Società Barcellona Basket abbraccia idealmente i familiari e i tanti ragazzi che in questi giorni hanno pianto e si sono abbracciati nel ricordare due amici che non ci sono più. A tutti loro vanno il nostro pensiero e la nostra vicinanza”.