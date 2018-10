Centro scommesse abusivo. Tre denunciati e multa da 250mila euro

Non aveva alcuna licenza autorizzativa e concessione di gioco che gli permettesse la regolare raccolta delle scommesse. I finanzieri della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno scoperto un centro scommesse abusivo.

Nel negozio c'erano pc e stampanti termiche nonché numerose ricevute di gioco attestanti la condotta ipotizzata di abusiva raccolta di scommesse. A giocare c'erano anche due minorenni.

Fondamentale si è rivelata l’analisi tecnica delle postazioni di gioco, svolta anche con l’ausilio tecnico di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, che ha permesso di rilevare collegamenti diretti a piattaforme di gioco online e la cronologia delle scommesse effettuate, dimostrando così che l’esercente aveva predisposto le apparecchiature, connesse alla rete telematica, per consentire ai clienti di scommettere e giocare su piattaforme di soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio. Sono state tre le persone denunciate alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per esercizio abusivo di gioco e scommesse, reato che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Nel complesso sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 250mila euro e sequestrato l’immobile costituente il centro scommesse e l’apparecchiatura rinvenuta.