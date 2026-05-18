Barcellona. Finti carabinieri truffano anziana, arrestati due catanesi

La refurtiva è stata recuperata e restituita

Si erano finti carabinieri e avevano convinto un’anziana della necessità di presunti “riscontri di polizia giudiziaria”. Così erano riusciti a farsi consegnare denaro contante e gioielli, per un valore totale di circa duemila euro per “verifiche urgenti legate a fantomatiche indagini in corso”.

Ma i poliziotti di Barcellona hanno individuato i sospetti, li hanno seguiti e bloccati allo svincolo autostradale, prima della fuga. Portati in Commissariato e perquisiti, tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

I responsabili sono una coppia di catanesi, lui 33 anni e lei 37, arrestati e portati uno in carcere a Barcellona e l’altra in carcere a Messina, in attesa del giudizio per direttissima.