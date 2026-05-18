 Piscina Cappuccini. Nuoto libero, ecco tariffe e regole di accesso

Piscina Cappuccini. Nuoto libero, ecco tariffe e regole di accesso

Marco Ipsale

Piscina Cappuccini. Nuoto libero, ecco tariffe e regole di accesso

lunedì 18 Maggio 2026 - 13:03

La procedura per l'iscrizione al servizio gestito in sinergia tra Comune e Messina Social City. Previsti abbonamenti mensili e pacchetti a ingressi

La Piscina Cappuccini torna finalmente a disposizione dei cittadini. La procedura per l’iscrizione al nuoto libero richiede un iter tra la compilazione della modulistica, il pagamento e la successiva autorizzazione.

Tariffe e moduli

Il primo passo riguarda la scelta della formula di abbonamento più adatta alle proprie esigenze. Bisogna compilare il Modulo di richiesta di iscrizione e quello di Informativa sulla privacy (a fine articolo). Bisognerà indicare i propri data anagrafici e inserire il pacchetto di nuoto libero prescelto tra le seguenti opzioni: Abbonamento mensile: € 50; Pacchetto bimestrale (10 ingressi): € 55; Pacchetto trimestrale (20 ingressi): € 80.

Pagamento e documenti

Il pagamento va fatto tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT 89 N 0200 8165 1100 0300 0347 81, intestato a: Comune di Messina. Il modulo compilato e la copia del bonifico dovranno essere inviati all’indirizzo email: cappuccini@messinasocialcity.it.

Gli uffici della Messina Social City provvederanno a trasmettere la documentazione al Dipartimento Sport del Comune di Messina, che entro tre giorni dalla ricezione procederà con l’autorizzazione all’accesso.

Modulo-iscrizione-piscina-cappuccini-2026Download
INFORMATIVI-E-CONSENSO-PISCINA-CAPPUCCINI-MESSINA-SOCIAL-CITY-2026-Download

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