Barcellona. I consiglieri Pino e Lax lasciano Forza Italia e aderiscono a Futuro Nazionale

Il responsabile Tommaso Calderone: "Cresciamo sempre di più in Sicilia"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Tommaso Pino e Marika Lax, consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno lasciato Forza Italia e hanno aderito a Futuro Nazionale, costituendo il nuovo gruppo consiliare con Tommaso Pino capogruppo. “Due amministratori siciliani scelgono il nostro partito e danno vita al gruppo in Consiglio comunale”, ha dichiarato il deputato di Futuro Nazionale e responsabile regionale in Sicilia, Tommaso Calderone.

“Futuro Nazionale – aggiunge Calderone – cresce ogni giorno di più e attira chi vuole davvero costruire qualcosa di serio e concreto, senza slogan vuoti e senza rendite di posizione. Li accolgo con entusiasmo. Questa adesione rafforza il nostro radicamento nel Messinese e in tutta l’Isola. Avanti, insieme, per il futuro della nostra regione”.