Barcellona, la giunta Calabrò propone l’istituzione di un “fondo sociale”

Un fondo sociale a sostegno delle fasce economicamente più deboli. È quanto proposto dalla giunta di Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Si punta alla creazione di un sostegno economico per le fasce più deboli della popolazione. La giunta municipale di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, propone l’istituzione di un fondo sociale.

La proposta prevede che il fondo sia alimentato dai contributi non solo dell’attuale amministrazione, che ha rinunciato agli adeguamenti delle indennità di carica, bensì anche dagli ex amministratori: «Invitiamo quindi -scrive la giunta in una nota- ad aderire al Fondo anche quei componenti delle Giunte Municipali che si sono avvicendati dal 2018, data di approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale, ad oggi».