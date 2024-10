Barcellona Comune capofila del Siru del Tirreno Sud Orientale

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è stato nominato capofila del Siru del Tirreno Sud Orientale, con un finanziamento triennale

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto capofila del Siru del Tirreno Sud Orientale. In arrivo un finanziamento da 107.147,85 euro all’anno per il 2024, 2025 e 2026. Le risorse saranno utilizzate per il potenziamento del personale e per le progettazioni.

Soddisfatto il sindaco Pinuccio Calabrò, che dichiara: «È un risultato che premia il nostro lavoro e la capacità di creare sinergie con i 35 comuni che compongono il Siru del Tirreno Sud Orientale, da Capo d’Orlando a Torregrotta, con diverse specificità e vocazioni. La piena collaborazione e unità d’intenti con tutti i sindaci, anche attraverso la cabina di regia con i rappresentanti dei tre distretti di Milazzo, Barcellona e Patti, ha fatto sì che il documento di programmazione che abbiamo presentato rappresenti un potente volano di crescita per un’area molto ampia di oltre 200mila abitanti».

Cosa sono i Siru?

I Siru (sistemi intercomunali di rango urbano) sono strutture di cooperazione tra diversi comuni che si trovano all’interno di un’area metropolitana o di un contesto urbano più ampio. Questi sistemi hanno l’obiettivo di gestire in modo integrato questioni e servizi che interessano più municipalità, come la pianificazione territoriale, i trasporti pubblici, la gestione dei rifiuti, l’assistenza sociale e le infrastrutture.

«Stiamo parlando –ha concluso Calabrò- di uno strumento di pianificazione che consentirà di attrarre investimenti per il rilancio del turismo, dell’imprenditoria, della cultura, dei trasporti, per la riqualificazione di interi territori».