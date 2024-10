Barcellona ricorda Felice Alessandro Giunta, vittima di bullismo

Una cerimonia particolarmente sentita, a Barcellona, per l’intitolazione della sala convegni dell’ex Pescheria a Felice Alessandro Giunta

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Si è svolta questo 29 ottobre la cerimonia d’intitolazione della sala convegni dell’ex Pescheria alla memoria di Felice Alessandro Giunta. Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha ricordato il giovane, appena quindicenne, che ha perso la vita a causa di un atto di bullismo il 15 ottobre del 2005.

All’incontro hanno presenziato i familiari di Felice e tantissimi giovani, ai quali si sono rivolti il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla toponomastica Viviana Dottore: «Barcellona –hanno detto- è rimasta sgomenta e ammutolita da quanto accaduto e da quel momento Felice Alessandro Giunta è diventato il figlio, il fratello, il nipote di ogni famiglia. E oggi Barcellona si ferma ancora una volta non solo per ricordare Felice, ma per condannare ogni atto di violenza».

Calabrò e Dottore hanno quindi aggiunto: «Come amministrazione abbiamo volutamente scelto di dedicare alla sua memoria la sala dell’ex Pescheria perché la via Longo è diventata un punto d’incontro per tante persone, famiglie, giovani e meno giovani. Grazie ad un finanziamento regionale finalizzato alla diffusione della legalità e dell’educazione civica la abbiamo voluto intitolare la sala a Felice e realizzare il murale come invito a condannare la violenza. Non basta proclamarci cittadini coscienziosi, occorre mettere in pratica atti di gentilezza, rispetto e amore».

Nel corso della cerimonia è stato inaugurato anche un murale, realizzato da Andrea Sposari, dedicato al giovane.

