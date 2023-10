Barcellona schianta Fortitudo, coach Biondo: "Importante sbloccarci" - Tempostretto

In B Interregionale trova la prima vittoria Barcellona. Fortitudo dopo essere stata in scia fino a metà gara lascia oltre 40 punti sul campo

MESSINA – Anticipo della seconda giornata di Serie B Interregionale che ha visto il Barcellona 4.0 vincente contro la Fortitudo Messina. I longanesi hanno fatto visita al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria ai lupi verdi di coach Cavalieri, la sfida molto sentita tra le due squadre però è stata un trionfo degli ospiti che hanno superato quota cento punti e si sono imposti 58-103. La sfida si è giocata di giovedì per permettere la disputa degli UnimeGames che prenderanno il via venerdì mattina e si concluderanno domenica sera 8 ottobre.

Sembra lontanissima la sfida punto a punto della finale playoff di qualche mese fa, nel frattempo le squadre sono cambiate abbastanza e i messinesi hanno perso capitan Bellomo e Simone Cavalieri due dei giocatori più talentuosi. Prima vittoria in campionato per Barcellona con Fernandez che segna e serve assist ai compagni per quattro quarti, mentre seconda sconfitta in due sfide per la Fortitudo che dovrà analizzare cosa non ha fin qui funzionato e trovare subito uno equilibrio con i nuovi in squadra.

“Siamo stati sempre avanti – sono le parole di Filippo Biondo, allenatore del Barcellona 4.0 – bravi loro a restare in scia nei primi due quarti, poi noi abbiamo preso il largo. Siamo giovani e non dobbiamo tanto pensare al punteggio ma a migliorare giorno dopo giorno, era importante per noi sbloccarci dopo l’esordio su un campo difficile. Prossima sfida Milazzo? Sono uno squadrone. Impianti a Messina? Noi abbiamo il nostro, la nostra casa, che comunque va tenuto sempre sistemato, ma trovo vergognoso che qui non si riesca a trovare un impianto per fare la Serie B”.

Nel fine settimana spettatori dunque Fortitudo e Barcellona che osserveranno le loro avversarie e si prepareranno al meglio ai derby del prossimo turno quando Barcellona ospiterà appunto Milazzo, ma anche per la Fortitudo altra partita delicata al PalaTracuzzi contro la Basket School Messina.

Fortitudo Messina – Barcellona 4.0 58-103

Inizio ad alti livelli con le squadre che si fronteggiano punto a punto. Prova subito a scappare Barcellona sul 5-13 ma gli uomini di coach Cavalieri si riportano sotto 11-13. A qual punto arriva però lo strappo decisivo che si concretizza sul 13-22 con la bomba da tre punti di Drigo. Barcellona mantiene un discreto margine e chiude il primo parziale sul 16-30.

Nel secondo quarto prova la reazione la Fortitudo che approfittando di una fase di difesa molle di Barcellona, che sbaglia qualche canestro consecutivo di troppo, si riavvicina pericolosamente Uzun fallisce il gioco da tre punti dopo aver segnato un canestro subendo fallo e fallito il libero, ma la Fortitudo è a -6 sul 38-44. Sembra poter rientrare in partita ma sarà l’ultima occasione in cui è così vicino.

Il parziale si chiude sul 38-50 e nel terzo quarto il divario si allarga sempre più. A fine terzo quarto il punteggio è 51-79 nonostante coach Biondo faccia riposare le prime linee Fernandez e Tartamella. Negli ultimi 10 minuti di gioco è un massacro con Messina che mette a segno solo 7 punti e Barcellona che ritocca ad ogni azione offensiva il vantaggio massimo fino al +45 del risultato finale.

Tabellino

Fortitudo Messina-Barcellona 4.0 58-103

Parziali: 16-30, 22-20(38-50 ), 13-29 (51-79), 7-24 (58-103).

Fortitudo Messina: Mento, Marinelli 8, Amato 3, Caporossi 3, Nnabuife 3, Giannullo 9, Uzun 18, Giovani 1, G. Catania, Molonia 2, Kader 7, Tagliano 4. All. Cavalieri.

Barcellona 4.0: Bilous, Gojkovic 13, Drigo 10, Costa 4, Indelicato 19, Tartamella 12, Urosevic 8, Lalic 15, Cerruti 3, Fernandez 15, Sahin 4. All. Biondo

Arbitri: Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Mameli di Augusta

