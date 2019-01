Spaccio di droga. Arrestati una donna e i suoi due figli

BARCELLONA - 12 dosi di cocaina per un peso di 5 grammi, 48 grammi di marijuana e 9 grammi di sostanza taglio, un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento e 2.220 euro in contanti, tutto nascosto tra effetti personali e all'interno di alcune intercapedini. I carabinieri di Barcellona li hanno sequestrati a casa della 50enne A. M., e dei suoi figli, G. C., 31 anni, e C. C., 25 anni.

I tre sono stati arrestati e portati nelle carceri di Barcellona e Messina, per concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa dell'udienza di convalida.