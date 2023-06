Barcellona. Al via il tavolo tecnico per la messa in sicurezza del Longano

Si è insediato nei giorni scorsi, il tavolo tecnico convocato per supervisionare gli interventi di messa in sicurezza del torrente Longano, a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Riflettori puntati sul Torrente Longano e sugli interventi di messa in sicurezza, con la convocazione del tavolo tecnico insediatosi già nei giorni scorsi presso la sede di Messina della Protezione Civile.

Tra i presenti al primo incontro, l’assessore Giuseppe Benvegna e l’assessore Salvatore Coppolino mentre ieri, durante la conferenza di servizi, hanno presenziato il dirigente del servizio regionale della Protezione Civile di Messina, ingegnere Bruno Manfrè, l’ingegnere Antonio Sorge rup dei lavori per la messa in sicurezza e l’ingegnere Nunzio Santoro rup degli interventi di ripascimento della costa.

Nel corso degli incontri si è discusso del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del torrente Longano, per il quale manca soltanto l’aggiudicazione dell’appalto, oltre agli interventi di ripascimento per i quali invece è stata avviata la fase di progettazione.

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, promotore della convocazione del tavolo tecnico, ha commentato: «La priorità dell’amministrazione è la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Ancora oggi il torrente Longano, a distanza di 12 anni dall’alluvione è in condizione di estrema pericolosità e il rischio di un’esondazione si ripresenta ad ogni ondata di maltempo, come accaduto nei mesi scorsi. Ho voluto il tavolo tecnico per seguire passo per passo le fasi che stanno portando all’avvio dei cantieri. Nel contempo stiamo cercando di procedere sinergicamente con un’altra opera a tutela dei cittadini e delle abitazioni: il ripascimento della costa».