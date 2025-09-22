Baseball, Giovanni Santamaria convocato in Nazionale non vedenti

L'atleta della Ssd UniMe prenderà parte all'Europeo di inizio ottobre a Nettuno. Nello staff tecnico anche Emilia Ammirato e Francesco Volo

MESSINA – Saranno ben tre i rappresentanti del team Baseball per Ciechi della SSD UniMe impegnati nel prossimo Campionato Europeo di Baseball per Ciechi (BxC), in programma a Nettuno dal 3 al 5 ottobre 2025, protagonisti sia in campo che tra i “quadri tecnici” della squadra Azzurra. In campo, toccherà a Giovanni Santamaria portare in alto i colori universitari: l’atleta messinese ha già indossato la maglia della Nazionale e, a conferma dei progressi costanti, è stato nuovamente convocato dal manager Marco Corazza. A rafforzare la rappresentanza dei grigio-azzurri a Nettuno ci saranno anche Emilia Ammirato e Francesco Volo, in qualità di componenti dello Staff Tecnico.

La presenza di tre esponenti UniMe testimonia la crescita costante del club e il riconoscimento del suo valore a livello nazionale, sia in campo che nello staff tecnico. A conferma di ciò, Santamaria e Ammirato sono stati convocati anche per l’All Star Game del 12 ottobre a Roma, un ulteriore attestato dell’importanza sempre maggiore della SSD UniMe nel panorama del baseball per ciechi italiano.

Le dichiarazioni dei tre “universitari”

«Sono molto felice per questa mia seconda convocazione in Nazionale – cosi Santamaria, che torna in Azzurro dopo l’esperienza della scorsa stagione – che sicuramente rappresenta il frutto di tanto lavoro e impegno personale. Ringrazio le mie coach Emilia, Luisa ed Emanuela, nonché mia moglie e mia figlia che mi sostengono sempre. A loro dedico tutti i miei risultati sportivi».

Grande soddisfazione anche per Emilia Ammirato, che entrerà nello staff tecnico: «Sono sempre orgogliosa di poter rappresentare non solo la nostra società ma anche l’Italia in una competizione internazionale. È la dimostrazione che il duro lavoro paga sempre».

Accanto a lei ci sarà Francesco Volo, anch’egli confermato nello staff tecnico, che ha commentato così la nuova avventura: «Sono orgoglioso di poter vestire i colori Azzurri e difendere il titolo conquistato nel 2023 a Bologna – cosi Francesco Volo, che torna in Nazionale e si appresta a vivere con grande entusiasmo questa nuova avventura – Sono altresì felice di poterlo fare da messinese acquisito e condividere questa esperienza con Emilia e Giovanni. Ringrazio tutti i compagni di squadra, giocatori e tecnici, perché è soprattutto merito loro se sono stato riconfermato. In quest’anno ho imparato ancor di più a confrontarmi con chi ama davvero questo sport ed è disposto a crescere per migliorarsi».