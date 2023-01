"Basile assente mentre si discute di impianti sportivi, negata dalla maggioranza l'audizione" - Tempostretto

L'intervento di nove consiglieri comunali: "Non si vuole che Il sindaco ci aggiorni sugli incontri avuti a Roma nella sede del Coni"

MESSINA – Al centro del confronto in Consiglio comunale il tema degli impianti e della programmazione sportiva. Al riguardo, i consiglieri Dario Carbone e Libero Gioveni di Fratelli d’Italia, Giandomenico La Fauci di Ora Sicilia, Giuseppe Villari e Amalia Centofanti di Prima l’Italia, Giovanni Caruso di De Domenico Sindaco, Cosimo Oteri di Forza Italia, Mirko Cantello e Rosaria D’Arrigo del gruppo misto esprimono la loro “perplessità e amarezza riguardo all’atteggiamento mostrato dai consiglieri di maggioranza. Consiglieri che hanno bocciato la richiesta di audizione del sindaco Basile in ordine agli impianti sportivi e natatori della città di Messina alla luce degli incontri istituzionali avuti dal primo cittadino a Roma presso la sede del Coni”.

Tra i consiglieri, aderiscono alla nota pure i due esponenti di Prima l’Italia, che pure hanno contribuito all’elezione di Basile, e i due ex della maggioranza Oteri e D’Arrigo, oltre a Cantello, ex di Prima l’Italia. Come opposizione, mancano Russo e Calabrò del Partito democratico.

Aggiungono i consiglieri: “Mentre il Consiglio comunale era riunito per discutere di impianti sportivi e natatori abbiamo appreso dai profili social del sindaco Basile che lo stesso ha partecipato ad alcuni incontri istituzionali a Roma presso la sede del Coni per parlare – testuali parole leggibili su Facebook – “di impianti e programmazione sportiva a Messina”, E dunque abbiamo richiesto, considerata la palese attinenza (se non la totale aderenza) con la fondamentale tematica in discussione, di aggiornare la seduta affinché il primo cittadino potesse rendicontare le certamente meritorie novità”,

Ma non è stato così. Commentano i consiglieri: “Incredibilmente però la maggioranza targata Basile ha deciso di opporsi e bocciare la mozione presentata non ritenendo – evidentemente – opportuno che il sindaco rendicontasse al civico consesso i risultati della trasferta romana. Siamo certi che il sindaco per primo, non appena verrà a conoscenza della decisione dei suoi consiglieri, se ne dolerà e si premurerà di convocare – visto l’estremo rispetto da lui sempre manifestato nei confronti del Consiglio comunale – i componenti dell’aula consiliare per offrire le novità portate in dote dalla capitale”.

